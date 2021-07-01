***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 15:40
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani Şener'in BloombergHT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
https://youtu.be/zJJ_Pqxv0DQ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945453
BIST
17:371.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:378,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:3710,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0179
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:37494,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 494,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:36
|VERTU
|23,10
|53.847.866
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.746.089
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.882.015
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.652
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.097.150
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.817.642
|% -8,33
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|SASA
|27,50
|425.462.370
|% 1,18
|
|KOZAL
|117,60
|368.331.978
|% 0,43
|
|ERBOS
|131,30
|339.924.467
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,88
|254.962.454
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,19
|283.013.181
|% 1,39
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6662
|8,6680
|% -0,36
|
|Euro
|10,3019
|10,3090
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9162
|11,9760
|% -0,68
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% -0,36
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|
Seans Raporu
17:36
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17:49BASGZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 506, 104 adet işlem
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17:48EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 100, 413 adet işlem
-
17:47TAVHL
Yüzde 5.48 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 613, 289 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 04 artarak (% 0.84 ) 1, 210
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SAYAS, PEKGY, DARDL, INVEO, SEKUR, SELVA, VERTU, BERA, PKENT