***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 21:31
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ocak - Haziran 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, ara dönem faaliyet raporu ve ek avro bazlı finansal veriler şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
https://ir.tav.aero/tr-TR/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952122
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,62
|Açılış
|: 495,98
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5600
|8,5643
|% 0,14
|
|Euro
|10,1270
|10,1348
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8653
|11,9248
|% 0,69
|
|Frank
|9,3365
|9,3928
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2776
|2,2890
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,31
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,28
|