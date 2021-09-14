***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 10:01
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963605
BIST
12:431.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
12:438,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
12:439,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
12:43486,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 486,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler12:43
|CRFSA
|46,70
|8.857.730
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.523.460
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|5.815.187
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.835.856
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,86
|584.842
|% 9,94
|
|SELVA
|9,18
|65.436.419
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|1.929.512
|% -9,95
|
|SELGD
|6,15
|10.112.585
|% -7,24
|
|DOGUB
|6,12
|10.853.318
|% -6,85
|
|KENT
|186,40
|373.546
|% -6,75
|
|GARAN
|9,42
|489.841.701
|% 0,32
|
|TUPRS
|106,00
|473.884.595
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,77
|328.494.136
|% 4,96
|
|GESAN
|23,32
|275.546.520
|% -1,93
|
|PETKM
|6,22
|228.079.593
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,48
|214.497.091
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|77.636.378
|% 4,59
|
|YESIL
|2,31
|147.588.451
|% -4,55
|
|GARAN
|9,42
|489.841.701
|% 0,32
|
|BJKAS
|6,77
|328.494.136
|% 4,96
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4554
|8,4603
|% 0,40
|
|Euro
|9,9716
|9,9997
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6840
|11,7426
|% 0,47
|
|Frank
|9,1293
|9,1842
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2461
|2,2574
|% 0,27
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,78
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-14,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-13,29
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-6,43
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,59
|