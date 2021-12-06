***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 12:29
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani Şener'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/sanisener06122021bht.mp4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981112
BIST
14:041.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:0413,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0592
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:0415,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0688
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:04789,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,92
|Açılış
|: 789,35
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ACSEL
|22,66
|15.835.260
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.988.297
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|154.398
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.347.340
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,58
|263.548.826
|% -8,79
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
|
|THYAO
|18,59
|866.933.888
|% 0,32
|
|PETKM
|8,47
|783.584.690
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|SISE
|13,18
|755.582.835
|% -0,53
|
|TSKB
|1,65
|470.404.687
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,52
|778.405.399
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|272.166.873
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.855.750.579
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|159.925.509
|% 1,65
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7736
|13,7778
|% 0,43
|
|Euro
|15,5656
|15,6050
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2210
|18,3124
|% 0,62
|
|Frank
|14,8917
|14,9815
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% 0,45
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,35
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,82
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.194
|5.324
|4,93
|
|Yarım
|2.511
|2.575
|2,38
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|1,78
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
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14:19QNBFB
Yüzde 9.91 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 792 adet işlem
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 14 artarak (% 0.59 ) 2, 061
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, ODAS
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, YKBNK
-
14:18XU100
Endeks 1, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 17, 530.00 milyon TL de