***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 13:08
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani Şener'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/sanisener07012022bht.mp4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989832
BIST
13:322.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,26
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
13:3213,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
13:3215,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0339
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
13:32798,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,86
|Açılış
|: 798,45
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler13:32
|UZERB
|51,20
|1.860.352
|% 9,97
|
|SODSN
|33,60
|454.486
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|29.874.472
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|652.672
|% 9,84
|
|KRDMB
|9,20
|33.843.718
|% 9,79
|
|SEYKM
|9,27
|122.971.801
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.382.879
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,01
|20.523.721
|% -4,72
|
|IHAAS
|10,51
|2.865.324
|% -4,63
|
|MTRYO
|1,64
|801.033
|% -3,53
|
|GARAN
|11,69
|2.169.711.756
|% 1,83
|
|EREGL
|31,16
|1.954.295.003
|% 3,18
|
|THYAO
|24,66
|1.365.025.401
|% -0,80
|
|KRDMD
|11,32
|1.276.533.554
|% 6,89
|
|SISE
|14,96
|858.815.342
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,62
|768.567.953
|% 3,72
|
|GARAN
|11,69
|2.169.711.756
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,32
|1.276.533.554
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,32
|210.404.796
|% 2,65
|
|PETKM
|9,55
|779.189.123
|% 1,81
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8393
|13,8577
|% 0,11
|
|Euro
|15,6521
|15,6785
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7108
|18,8046
|% 0,52
|
|Frank
|14,9822
|15,0725
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6795
|3,6980
|% 0,40
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,26
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.306
|5.386
|50,00
|
|Tam
|5.278
|5.416
|49,40
|
|Yarım
|2.551
|2.620
|23,90
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,82
|82,82
|0,83
|