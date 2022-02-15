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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 20:29
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimizin Ocak - Aralık 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
https://ir.tav.aero/





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001968


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
ARMDA 69,75 10.600.156 % 9,93  
DESPC 10,30 18.649.151 % 9,93  
BMSCH 8,08 61.893.478 % 9,63  
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15:00 Alış Satış %  
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Euro 15,5124 15,5299 % 0,32  
Sterlin 18,4971 18,5899 % 0,38  
Frank 14,7504 14,8393 % 0,38  
Riyal 3,6224 3,6406 % 0,28  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 11,07  
Altın Gr. 825 826 7,09  
Cumhuriyet 5.477 5.559 64,00  
Tam 5.457 5.593 69,89  
Yarım 2.637 2.705 33,80  
Çeyrek 1.323 1.353 16,90  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 -0,06  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,01  
B. Petrol 93,22 93,22 -1,59  
Seans Raporu 15:00
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