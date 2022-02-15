***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 20:29
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ocak - Aralık 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
https://ir.tav.aero/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001968
BIST
15:022.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,18
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:0213,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0340
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:0215,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
15:02825,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,00
|Açılış
|: 825,63
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.600.156
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.649.151
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|61.893.478
|% 9,63
|
|ERSU
|6,40
|120.711.040
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.428.343
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.209.002
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,62
|4.656.704.607
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,84
|1.361.961.790
|% -0,25
|
|EREGL
|28,52
|1.032.986.662
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,20
|1.031.502.905
|% -0,20
|
|TAVHL
|40,50
|635.245.673
|% 3,37
|
|THYAO
|29,62
|4.656.704.607
|% 0,07
|
|YKBNK
|4,05
|614.992.515
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,84
|1.361.961.790
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|251.737.151
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,83
|124.135.429
|% 7,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6258
|13,6305
|% 0,25
|
|Euro
|15,5124
|15,5299
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4971
|18,5899
|% 0,38
|
|Frank
|14,7504
|14,8393
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6224
|3,6406
|% 0,28
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|11,07
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,09
|
|Cumhuriyet
|5.477
|5.559
|64,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|69,89
|
|Yarım
|2.637
|2.705
|33,80
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-1,59
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ISGYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 407, 600 adet işlem
-
15:14HURGZ
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 062, 867 adet işlem
-
15:13TDGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 971 adet işlem
-
15:12AKFGY
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 946, 373 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 87 artarak (% 0.13 ) 2, 271