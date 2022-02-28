***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 18:18
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde görevinden ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyelerimizden Sera Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin yerine Sayın Mustafa Sani ŞENER'in seçilmesi, 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005247
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0349
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0365
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,75
|Açılış
|: 849,47
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8268
|13,8312
|% 0,26
|
|Euro
|15,5140
|15,5869
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,4803
|18,5729
|% 0,18
|
|Frank
|14,9725
|15,0627
|% 0,84
|
|Riyal
|3,6736
|3,6921
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|17,34
|
|Altın Gr.
|852
|852
|13,11
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,82
|