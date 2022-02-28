***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2022 tarihinde görevinden ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyelerimizden Sera Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin yerine Sayın Mustafa Sani ŞENER'in seçilmesi, 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005247BIST