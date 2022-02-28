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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 18:18
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

31 Mart 2022 tarihinde görevinden ayrılacak olan Yönetim Kurulu üyelerimizden Sera Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin yerine Sayın Mustafa Sani ŞENER'in seçilmesi, 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005247


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Yarım 2.722 2.794 21,03  
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Gümüş.Ons 24,36 24,38 0,13  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,13  
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