***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 12:34
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Şubat 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008671
BIST
12:222.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 37,84
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:2214,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2046
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:2216,1113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,3069
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1143
En Düşük
15,7698
12:22956,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,94
|Açılış
|: 956,95
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:20
|GZNMI
|16,94
|402.020
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|310.185
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,86
|48.389.607
|% 8,14
|
|EDIP
|3,33
|6.541.665
|% -6,46
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|PAMEL
|101,50
|4.953.087
|% -4,06
|
|BRLSM
|9,27
|10.797.682
|% -3,94
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|KOZAL
|146,30
|1.352.374.497
|% 1,18
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|ODAS
|1,50
|150.260.783
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,68
|328.654.176
|% 1,66
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6447
|14,6542
|% 1,41
|
|Euro
|16,0810
|16,1183
|% 1,99
|
|Sterlin
|19,1856
|19,2818
|% 1,59
|
|Frank
|15,7182
|15,8129
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8964
|3,9160
|% 1,41
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-18,39
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,60
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|137,00
|
|Tam
|6.347
|6.510
|132,82
|
|Yarım
|3.068
|3.149
|64,25
|
|Çeyrek
|1.539
|1.575
|32,12
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,15
|
|B. Petrol
|129
|129
|0,96
|