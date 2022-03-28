***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 11:29
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021,01.12.2021,29.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya Havalimanı'na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere TAV Havalimanları ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimce kurulan ve Şirketimizin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 1.812,5 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmıştır ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır. Söz konusu tutarın 1,225 milyar avrosu banka kredisi ile finanse edilmiş kalan tutarı Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'nin özkaynaklarından karşılanmıştır. TAV Havalimanları tarafından kira peşinatının finansmanı için kullanılan kredi kapsamında borç veren bankalara bu kredinin %50'sine denk gelen 612,5 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %32,0'ına ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013364
BIST
11:192.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,05
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.186
En Düşük
2.170
11:1914,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
11:1916,2855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3222
En Düşük
16,2242
11:19922,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,03
|Açılış
|: 922,87
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
921,93
BIST En Aktif Hisseler11:19
|VAKKO
|13,31
|37.191.808
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|707.852
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|15.660.231
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.515.185
|% 9,83
|
|DZGYO
|2,73
|30.218.223
|% -9,90
|
|ENSRI
|18,48
|148.942.908
|% -9,77
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|EUHOL
|3,55
|3.067.192
|% -3,79
|
|ACSEL
|27,96
|18.328.886
|% -3,72
|
|THYAO
|28,68
|1.168.778.417
|% 1,85
|
|SASA
|62,95
|744.132.622
|% 4,92
|
|KARSN
|5,04
|500.638.341
|% 1,82
|
|EREGL
|32,82
|400.076.638
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,27
|381.540.016
|% -0,20
|
|ODAS
|1,78
|353.906.972
|% 5,95
|
|KARSN
|5,04
|500.638.341
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,91
|175.150.605
|% 0,26
|
|THYAO
|28,68
|1.168.778.417
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,30
|87.048.376
|% 0,88
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8404
|14,8459
|% 0,10
|
|Euro
|16,2742
|16,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,4714
|19,5691
|% -0,10
|
|Frank
|15,8025
|15,8977
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,10
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-27,02
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,27
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,91
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 39 artarak (% 0.31 ) 2, 420
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
-
11:34XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 8, 716.00 milyon TL de
-
11:34MANAS
Yüzde 6.54 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 983 adet işlem
-
11:33AVOD
Yüzde 4.71 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 655 adet işlem