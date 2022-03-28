***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021,01.12.2021,29.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAntalya Havalimanı'na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere TAV Havalimanları ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimce kurulan ve Şirketimizin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 1.812,5 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmıştır ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır. Söz konusu tutarın 1,225 milyar avrosu banka kredisi ile finanse edilmiş kalan tutarı Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş'nin özkaynaklarından karşılanmıştır. TAV Havalimanları tarafından kira peşinatının finansmanı için kullanılan kredi kapsamında borç veren bankalara bu kredinin %50'sine denk gelen 612,5 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %32,0'ına ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013364BIST