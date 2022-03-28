***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 13:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani Şener'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/sanisener28032022bht.mp4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013379
BIST
13:192.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,72
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
13:1914,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0123
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
13:1916,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
13:19921,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -12,37
|Açılış
|: 921,53
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ULUSE
|85,15
|788.574
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.298.519
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|503.197
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.994.908
|% 9,83
|
|ODAS
|1,83
|565.061.334
|% 8,93
|
|ENSRI
|18,44
|197.875.997
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|56.005.467
|% -9,90
|
|TTRAK
|238,30
|161.004.151
|% -4,11
|
|UZERB
|39,22
|180.630
|% -3,68
|
|ACSEL
|28,00
|25.555.585
|% -3,58
|
|THYAO
|29,14
|2.499.391.505
|% 3,48
|
|SASA
|62,15
|1.332.836.510
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,35
|779.417.278
|% 0,33
|
|KARSN
|5,08
|694.598.999
|% 2,63
|
|EREGL
|32,86
|567.619.388
|% -1,02
|
|ODAS
|1,83
|565.061.334
|% 8,93
|
|KARSN
|5,08
|694.598.999
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,31
|200.449.282
|% 1,32
|
|THYAO
|29,14
|2.499.391.505
|% 3,48
|
|DOHOL
|3,28
|220.049.007
|% 1,55
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8298
|14,8369
|% 0,04
|
|Euro
|16,2856
|16,2959
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,4407
|19,5382
|% -0,26
|
|Frank
|15,8065
|15,9017
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9447
|3,9645
|% 0,08
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-26,77
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-12,06
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-83,00
|
|Tam
|6.074
|6.226
|-85,30
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|-41,26
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-20,63
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,47
|