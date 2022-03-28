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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 13:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani Şener'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/sanisener28032022bht.mp4





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013379


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 85,15 788.574 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.298.519 % 9,90  
SERVE 18,21 503.197 % 9,90  
MERKO 3,80 15.994.908 % 9,83  
ODAS 1,83 565.061.334 % 8,93  
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Dolar 14,8298 14,8369 % 0,04  
Euro 16,2856 16,2959 % 0,01  
Sterlin 19,4407 19,5382 % -0,26  
Frank 15,8065 15,9017 % -0,42  
Riyal 3,9447 3,9645 % 0,08  
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13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -26,77  
Altın Gr. 922 922 -12,06  
Cumhuriyet 6.105 6.197 -83,00  
Tam 6.074 6.226 -85,30  
Yarım 2.936 3.012 -41,26  
Çeyrek 1.473 1.506 -20,63  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 -0,52  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,23  
B. Petrol 113 113 -4,47  
Seans Raporu 13:17
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