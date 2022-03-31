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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 13:35
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu görev dağılımında ve üst yönetimde aşağıdaki değişikliklerinin yapılmasına karar verilmiştir.
A. YÖNETİM KURULU: 
1.  Sayın Mustafa Sani Şener'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,
2.  Sayın Franck Mereyde'nin, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına,
3.  Sayın Fernando Echegaray'ın görevine Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmesine,
 
B.  ÜST YÖNETİM:
1.   İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Vehbi Serkan KAPTAN'ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanmasına,
2.   Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Franck Mereyde'nin, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına,
3.   Grup Başkanı – Finans (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Burcu GERİŞ'in mevcut görevinin yanısıra, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen değişiklikler sonucunda Sayın Sani Şener, TAV Havalimanları CEO'luğu görevini Sayın Vehbi Serkan Kaptan'a devredecektir. Sayın Sani Şener, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu'ndaki görevini ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sürdürecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014371


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