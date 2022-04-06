***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTAV Havalimanları Holding Grup Başkanı - Finans (CFO) Sn. Burcu Geriş'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://share.interpress.com/download/video/burcugeris06042022bht.mp4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016615BIST