***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıkladığımız faaliyet raporumuzda KOVİD-19 pandemisinin olumsuz etkilerini telafi etmek için ortaklık yaptığımız tüm havacılık otoriteleri ile mücbir sebep telafi süreçlerini başlattığımızı değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığımız TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında bu konuya istinaden bir anlaşma imzalanmıştır. Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038080BIST