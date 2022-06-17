***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 18:11
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıkladığımız faaliyet raporumuzda KOVİD-19 pandemisinin olumsuz etkilerini telafi etmek için ortaklık yaptığımız tüm havacılık otoriteleri ile mücbir sebep telafi süreçlerini başlattığımızı değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığımız TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında bu konuya istinaden bir anlaşma imzalanmıştır. Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038080
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3377
En Düşük
17,2421
17:5918,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0920
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,99
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3074
|17,3214
|% 0,13
|
|Euro
|18,1197
|18,1832
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,0675
|21,1732
|% -1,12
|
|Frank
|17,7626
|17,8696
|% -0,36
|
|Riyal
|4,5991
|4,6222
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,76
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.785
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.331
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,55
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem