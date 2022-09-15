***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 16:35
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063360
BIST
17:373.368
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -78,66
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3718,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3718,2870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0824
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:37988,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,01
|Açılış
|: 988,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ZOREN
|3,20
|727.652.163
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.971.475
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.318.760
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|111.115.087
|% 9,89
|
|ULUFA
|5,23
|119.668.162
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.519.844
|% -10,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|PAGYO
|20,82
|16.748.886
|% -9,95
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|KOZAL
|191,10
|1.556.010.799
|% -0,88
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|ADESE
|1,19
|181.087.740
|% 0,00
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,49
|203.973.706
|% 2,76
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2569
|18,2713
|% 0,23
|
|Euro
|18,2841
|18,2870
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9209
|21,0259
|% -0,31
|
|Frank
|18,9478
|19,0619
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8456
|4,8699
|% 0,20
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.702
|6.773
|-19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-2,85
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 21 kaybederek (% -2.58 ) 3, 670
-
17:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
17:52XU100
Endeks 3, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 2 altında . İşlem hacmi 77, 558.00 milyon TL de
-
17:51ALBRK
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 474, 420 adet işlem
-
17:49DESA
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 29.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 657 adet işlem