***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 14:26
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Aralık 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101129
BIST
17:114.940
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 210,80
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.944
En Düşük
4.601
17:1118,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:1120,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1319
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:111.144,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.144,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KRDMA
|17,38
|365.905.149
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.834
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.923.614
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|61.104.057
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|108.808.983
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|133,90
|11.412.312.143
|% 6,86
|
|KRDMD
|18,80
|7.993.915.027
|% 9,37
|
|EREGL
|39,16
|6.048.908.669
|% 6,30
|
|ASELS
|55,45
|5.222.366.339
|% 5,02
|
|KOZAL
|543,00
|4.930.194.185
|% 4,66
|
|EKGYO
|8,42
|4.012.206.059
|% 4,21
|
|KRDMD
|18,80
|7.993.915.027
|% 9,37
|
|YKBNK
|9,00
|2.963.297.496
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,60
|668.260.500
|% 1,96
|
|PETKM
|17,31
|3.427.260.872
|% 3,84
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7827
|% 0,04
|
|Euro
|20,3145
|20,3221
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,8661
|22,9808
|% 0,58
|
|Frank
|20,1172
|20,2384
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|12,82
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|12,97
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.732
|7.793
|60,00
|
|Yarım
|3.764
|3.814
|31,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.907
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,38
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|1,45
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25GMTAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 204, 282 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 45 artarak (% 4.51 ) 4, 386
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, DOGUB, ARMDA, MARTI, SDTTR, PRZMA, KNFRT, TEKTU, GMTAS, ONCSM
-
17:24
KRDMB, SASA, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
BRKSN, ISKUR, ULUSE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında