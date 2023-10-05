***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 11:51
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199866
BIST
'
14:378.261
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -72,51
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3727,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3729,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:371.613,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.613,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TETMT
|2.228,90
|20.732.396
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.834.334
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|47.230.332
|% -8,67
|
|MANAS
|11,13
|171.573.349
|% -7,63
|
|COSMO
|172,40
|57.339.886
|% -7,21
|
|ALCAR
|1.219,00
|180.711.578
|% -6,37
|
|THYAO
|236,00
|5.552.677.150
|% -1,05
|
|TUPRS
|148,30
|4.256.386.528
|% 0,34
|
|ZOREN
|6,83
|3.902.633.935
|% -2,57
|
|PETKM
|22,16
|3.638.541.882
|% 0,73
|
|YKBNK
|18,16
|3.447.752.692
|% 0,61
|
|ZOREN
|6,83
|3.902.633.935
|% -2,57
|
|EKGYO
|7,98
|2.389.810.338
|% -0,25
|
|YKBNK
|18,16
|3.447.752.692
|% 0,61
|
|PETKM
|22,16
|3.638.541.882
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,27
|207.915.981
|% -1,55
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5562
|27,5597
|% 0,11
|
|Euro
|29,0800
|29,1097
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3391
|33,5063
|% -0,01
|
|Frank
|29,9854
|30,1660
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3253
|7,3620
|% 0,01
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,23
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-1,30
|