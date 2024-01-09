***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 15:54
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Aralık 2023 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236271
BIST
'
16:507.729
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -89,85
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.729
En Yüksek
7.875
16:5029,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:5032,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0323
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:501.962,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.962,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BURCE
|148,50
|125.645.414
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.824.311
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.826.506
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.795.567
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.854.998
|% -9,96
|
|FLAP
|11,13
|145.269.852
|% -8,40
|
|EBEBK
|65,25
|269.174.849
|% -7,45
|
|EDATA
|17,98
|44.933.165
|% -7,08
|
|ACSEL
|119,40
|61.052.249
|% -7,08
|
|THYAO
|241,60
|9.390.210.073
|% -0,41
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|AKBNK
|40,48
|4.960.997.563
|% 0,10
|
|GARAN
|61,95
|3.041.424.268
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,01
|1.848.302.281
|% 0,88
|
|VAKBN
|15,34
|2.601.749.100
|% 2,95
|
|HLGYO
|2,58
|425.996.513
|% 5,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9372
|29,9411
|% 0,24
|
|Euro
|32,7679
|32,7965
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9796
|38,1701
|% -0,00
|
|Frank
|35,0577
|35,2688
|% -0,13
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|939,42
|942,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,44
|988,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05MIATK
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 593, 414 adet işlem
-
17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 29 kaybederek (% -0.74 ) 8, 401
-
17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem