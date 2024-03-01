***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 15:54
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı & CFO Sn. Burcu Geriş'in Bloomberg HT ile yaptığı röportaj aşağıdaki bağlantıda değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://share.interpress.com/download/video/bloomberght202403011415.mp4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253646
BIST
'
17:569.104
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -89,95
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5631,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1274
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5633,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1087
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:562.062,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,67
|Açılış
|: 2.062,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:56
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|6.651.647
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.166.863
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.699.361.274
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|425.159.758
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|74.935.274
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.907.621
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|478.244.798
|% -9,93
|
|KBORU
|157,60
|2.178.867.896
|% -9,48
|
|ISGSY
|27,80
|137.408.835
|% -9,45
|
|EREGL
|45,96
|7.998.250.438
|% 0,97
|
|MIATK
|81,15
|5.823.516.845
|% 3,64
|
|REEDR
|76,10
|5.692.855.754
|% 9,97
|
|KONTR
|287,75
|5.063.911.996
|% 0,26
|
|THYAO
|277,50
|4.938.971.073
|% -1,51
|
|EKGYO
|11,29
|2.246.162.464
|% 1,71
|
|ODAS
|10,69
|1.900.970.496
|% 5,95
|
|EREGL
|45,96
|7.998.250.438
|% 0,97
|
|ISCTR
|10,74
|1.849.871.200
|% -3,24
|
|ZOREN
|5,53
|813.719.281
|% -1,95
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3581
|31,3609
|% 0,41
|
|Euro
|33,9641
|33,9754
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,4058
|39,6034
|% 0,24
|
|Frank
|35,1248
|35,3364
|% -0,15
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606