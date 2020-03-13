***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 36.328.125Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTAVHL, TRETAVH00018 13.03.2020 424.530 0,117 17,09 -Ek Açıklamalar12 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Hisse Geri Alımına ilişkin tüm işlemler ekteki dökümanda yeralmaktadır.Eklenen DokümanlarEK: 1 hisse_geri_alım_13032020.pdf - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828946BIST