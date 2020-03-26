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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.03.2020 18:09
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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 36.328.125
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TAVHL, TRETAVH00018 13.03.2020 424.530 0,117 17,09 -
TAVHL, TRETAVH00018 16.03.2020 427.000 0,117 16,41 -
TAVHL, TRETAVH00018 17.03.2020 180.686 0,049 15,39 -
TAVHL, TRETAVH00018 19.03.2020 54.115 0,015 14,99 -
TAVHL, TRETAVH00018 20.03.2020 156.000 0,043 15,21 -

Ek Açıklamalar
12 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı ve kararın alındığı tarihten sonra yapılan ilk Genel Kurula kadar geçerli olan karar gereğince, 13 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da tarafımızca hisse alımları gerçekleştirilmiştir ve bu karar çerçevesinde yapılan alımlarla ilgili olarak 23 Mart 2020 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımız bilgilendirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde gerekli görüldüğü takdirde yeniden hisse alımları yapabilmek için 26 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı yeni karar uyarınca
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") ilgili maddeleri ve 21.07.2016 tarihli SPK Basın Duyurusu ve Ek Açıklaması da dikkate alınarak, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla toplam azami 200.000.000 Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %10'una denk gelen 36.328.125 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına,
2. Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
3. Şirketimiz tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla başlanılacak geri alım sürecinin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832435


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GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
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