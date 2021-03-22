***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri Alım Kararının Geçerliliğinin Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 36.328.125Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTAVHL, TRETAVH00018 13.03.2020 424.530 0,117 17,09 -TAVHL, TRETAVH00018 16.03.2020 427.000 0,117 16,41 -TAVHL, TRETAVH00018 17.03.2020 180.686 0,049 15,39 -TAVHL, TRETAVH00018 19.03.2020 54.115 0,015 14,99 -TAVHL, TRETAVH00018 20.03.2020 156.000 0,043 15,21 -TAVHL, TRETAVH00018 30.03.2020 125.000 0,034 15,63 -TAVHL, TRETAVH00018 02.04.2020 115.000 0,032 16,26 -TAVHL, TRETAVH00018 12.05.2020 120.000 0,033 16,89 -TAVHL, TRETAVH00018 13.05.2020 60.000 0,017 17,29 -TAVHL, TRETAVH00018 26.08.2020 90.000 0,025 15,96 -TAVHL, TRETAVH00018 27.08.2020 95.000 0,026 15,91 -TAVHL, TRETAVH00018 28.08.2020 65.000 0,018 15,8 -TAVHL, TRETAVH00018 31.08.2020 65.000 0,018 15,48 -TAVHL, TRETAVH00018 01.09.2020 70.000 0,019 14,98 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)TAVHL, TRETAVH00018 17,29 16,19 33.147.686 Şirket İç Kaynakları - Internal Resources 2.047.331 0,56Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 12 Mart 2020 ve 26 Mart 2020 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesinin, 4. ve 5. fıkraları uyarınca, Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama hisse fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle hisse geri alım kararları almıştı. Bu kararlar uyarınca, TAV Havalimanları, 13 Mart 2020 – 01 Eylül 2020 tarihleri arasında, toplam 2.047.331 adet hisseyi, ortalama 16,19 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da geri almıştır.İlgili tebliğ uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olan Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2020 tarihli geri alım kararı, 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul ile kendiliğinden sona ermiştir.Geri alımın amacı, kullanılan kaynak ve hisse geri alım işlemlerine ilişkin bilgi, ayrı bir gündem maddesi ile 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919688BIST