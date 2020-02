***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 442859209 442859209 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirakTAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı OrtaklıkTAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000 114000 USD 76 Bağlı OrtaklıkTAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") Havalimanı İşletmecisi 39914185 39914185 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTAV Tunisie SA ("TAV Tunus") Havalimanı İşletmecisi 245000000 245000000 TND 100 Bağlı OrtaklıkSIA TAV Latvia ("TAV Letonya") Ticari Alan İşletmecisi 212841 212841 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTibah Airports Operations LLC ("Tibah Operation") Havalimanı İşletmecisi 100000 51000 SAR 51 İştirakTibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development") Havalimanı İşletmecisi 37500000 18750000 SAR 50 İştirakMEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) Havalimanı İşletmecisi 107858900 16178835 HRK 15 İştirakATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri 85000000 42500000 TRY 50 İştirakHavaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ") Yer Hizmetleri 182632711 182632711 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA") Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 70000000 70000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme") Ticari Yolcu Hizmetleri 115439475 115439475 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim") Yazılım ve Sistem Hizmetleri 73801000 73801000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik") Güvenlik Hizmetleri 500000 500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi") Eğitim Hizmetleri 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817734BIST