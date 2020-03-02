***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme KomitesiFERNANDO ECHEGARAY DEL POZO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiTEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ALİ HAYDAR KURTDARCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili 5.06 Bağımsız Üye Değil skin Erken Saptanması KomitesiSERA YAPI ENDÜSTRİSİVE TİC.A.Ş. MUSTAFA SANİ ŞENER Erkek Murahhas Üye Makine Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 1.18 Bağımsız Üye Değil -FRANCK MEREYDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiXAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli - - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması KomitesiJEROME PAUL JACQUES CALVET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiAYLİN SELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması KomitesiEBRU YONCA ÇAPA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme KomitesiFİLİZ DEMİRÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim KomitesiJEAN MICHEL VERNHES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823335BIST