***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 13:14
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SANİ ŞENER İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ Makine Mühendisi İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ
FRANCK MEREYDE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ İnşaat Mühendisi İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
VEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
BURCU GERİŞ GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO), FİNANS DİREKTÖRÜ
KÜRŞAD KOÇAK GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER(COO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜ
MURAT ÖRNEKOL GRUP BAŞKANI, SATINALMA VE LOJİSTİK(CPO) Endüstri Mühendisi GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER, İŞLETMELER DİREKTÖRÜ
HAKAN ÖKER GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI Sosyolog / Antropolog GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853433
BIST
14:37116.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 852,84
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:376,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:377,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6756
14:37390,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 390,00
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.180.352
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.638.220
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|102.407.329
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.556.241
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.937.156
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,49
|15.627.468
|% -6,85
|
|TSPOR
|7,10
|450.674.080
|% -6,46
|
|ULAS
|6,10
|5.323.259
|% -4,98
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.714.785.542
|% 3,53
|
|GARAN
|8,58
|780.896.303
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,99
|671.918.251
|% 3,65
|
|KARSN
|2,98
|670.808.509
|% 4,93
|
|ASELS
|32,48
|565.118.576
|% 1,31
|
|KRDMD
|3,23
|1.714.785.542
|% 3,53
|
|EKGYO
|1,99
|671.918.251
|% 3,65
|
|IHLGM
|1,71
|483.676.400
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,46
|362.383.888
|% 4,29
|
|KARSN
|2,98
|670.808.509
|% 4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3865
|8,4286
|% -0,24
|
|Frank
|7,1802
|7,2234
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|
Seans Raporu
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14:48IDEAS
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