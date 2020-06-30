***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SANİ ŞENER İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİ Makine Mühendisi İCRA KURULU BAŞKANI, YONETIM KURULU ÜYESİFRANCK MEREYDE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ İnşaat Mühendisi İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISIVEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜBURCU GERİŞ GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO), FİNANS DİREKTÖRÜKÜRŞAD KOÇAK GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER(COO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜMURAT ÖRNEKOL GRUP BAŞKANI, SATINALMA VE LOJİSTİK(CPO) Endüstri Mühendisi GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER, İŞLETMELER DİREKTÖRÜHAKAN ÖKER GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI Sosyolog / Antropolog GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853433BIST