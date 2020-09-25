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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi
FERNANDO ECHEGARAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ALİ HAYDAR KURTDARCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 5.06 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
SERA YAPI ENDÜSTRİSİVE TİC.A.Ş. MUSTAFA SANİ ŞENER Erkek Murahhas Üye Makine Mühendisi İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 1.18 Bağımsız Üye Değil Hayır -
FRANCK MEREYDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
JEROME PAUL JACQUES CALVET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi
AYLİN SELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
EBRU YONCA ÇAPA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
FİLİZ DEMİRÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi
JEAN-MICHEL VERNHES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876626


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TKURU 777,70 2.686.954 % 10,00  
JANTS 198,00 1.862.982 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 23,18 23,22 0,06  
Gümüş Gr. 5,62 5,63 -0,05  
B. Petrol 42,15 42,15 0,21  
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