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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.12.2020 12:28



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 111,10 41.346.747 % 10,00  
KSTUR 157,30 511.594 % 10,00  
CRFSA 78,15 75.543.731 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.086.154 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.086.154 % 9,99  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 7,4264 7,4345 % 0,69  
Euro 9,1054 9,1234 % 0,65  
Sterlin 10,0848 10,1354 % 0,61  
Frank 8,3773 8,4278 % 0,49  
Riyal 1,9687 1,9785 % 0,33  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 0,39  
Altın Gr. 451 451 1,96  
Cumhuriyet 3.002 3.047 43,00  
Tam 2.985 3.063 42,29  
Yarım 1.443 1.481 20,46  
Çeyrek 724 741 10,22  
Gümüş.Ons 26,43 26,48 -0,18  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,00  
B. Petrol 51,13 51,13 -0,50  
Seans Raporu 15:14
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