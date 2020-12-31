***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirakTAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı OrtaklıkTAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000