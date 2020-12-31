***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2020 12:28
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") Havalimanı İşletmecisi 36500000 29200000 USD 80 Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") Havalimanı Yönetim Hizmetleri 150000
15:141.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:147,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:149,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:14451,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,32
|Açılış
|: 451,78
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MAALT
|111,10
|41.346.747
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.543.731
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.285.162
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.420.893.396
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,86
|1.174.953.988
|% -9,07
|
|GARAN
|10,33
|837.935.404
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|280.352.132
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.233.814
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.856.541
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4264
|7,4345
|% 0,69
|
|Euro
|9,1054
|9,1234
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0848
|10,1354
|% 0,61
|
|Frank
|8,3773
|8,4278
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9687
|1,9785
|% 0,33
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|42,29
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|20,46
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,22
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,13
|51,13
|-0,50
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:28KRTEK
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 576 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, ASELS
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, MGROS, SISE
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 24 kaybederek (% -0.17 ) 1, 331
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, PSDTC, PSDTC, TGSAS, PSDTC, CRFSA, TKNSA, UMPAS, MAALT, KSTUR