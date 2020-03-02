***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -15 0 16.167 4.959 4.685 199.638 0 199.638TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -15 0 16.167 9.004 4.685 203.683 0 203.683Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 98 0 0 -168 0 0 0 5.643 5.573 0 5.573Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.060 2.579 0 -183 0 16.401 13.455 5.643 211.835 0 211.835Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -311 0 0 128 0 0 0 498 315 0 315Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 -55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER577.802 334.537 912.339 480.091 572.316 1.052.407GARANTİ VE KEFALETLER(1) 444.614 56.004 500.618 408.088 107.485 515.573Teminat Mektupları444.614 55.968 500.582 408.088 105.087 513.175Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler439.127 45.324 484.451 397.815 100.399 498.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.248 0 1.248 1.279 0 1.279Diğer Teminat Mektupları4.239 10.644 14.883 8.994 4.688 13.682Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 36 36 0 2.398 2.398Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 36 36 0 2.398 2.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 58.919 23.881 82.800 45.218 39.108 84.326Cayılamaz Taahhütler58.919 23.881 82.800 45.218 39.108 84.326Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.238 11.257 19.495 11.096 12.135 23.231Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri28.247 1.781 30.028 14.359 16.433 30.792İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.041 0 3.041 3.118 0 3.118Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri11.829 0 11.829 9.147 0 9.147İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri43 0 43 139 0 139Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.386 10.843 18.229 7.244 10.540 17.784Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri135 0 135 115 0 115Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.962 8.975 17.937 305 434 739Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.466 4.504 8.970 281 97 378Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.496 4.471 8.967 24 337 361Para ve Faiz Swap İşlemleri65.307 245.677 310.984 25.374 388.703 414.077Swap Para Alım İşlemleri20.028 135.059 155.087 15.321 191.467 206.788Swap Para Satım İşlemleri45.279 110.618 155.897 10.053 197.236 207.289Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 1.106 1.052 2.158Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 1.052 1.052Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.106 0 1.106Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 35.534 35.534EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 14.484.817 1.794.441 16.279.258 11.446.048 1.312.128 12.758.176EMANET KIYMETLER2.339.760 323.994 2.663.754 63.537 148.377 211.914Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.278.616 299.964 2.578.580 4.797 138.457 143.254Tahsile Alınan Çekler10.669 6.266 16.935 8.952 9.830 18.782Tahsile Alınan Ticari Senetler590 17.764 18.354 170 90 260Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.885 0 49.885 49.618 0 49.618Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.389.861 1.470.447 2.860.308 1.176.756 1.163.751 2.340.507Menkul Kıymetler462 0 462 694 0 694Teminat Senetleri159.220 101.173 260.393 222.931 135.705 358.636Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul752.633 1.214.846 1.967.479 698.048 890.637 1.588.685Diğer Rehinli Kıymetler477.546 154.428 631.974 255.083 137.409 392.492Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.755.196 0 10.755.196 10.205.755 0 10.205.755BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.062.619 2.128.978 17.191.597 11.926.139 1.884.444 13.810.583Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı32.334 75.983Alınan Faizler148.013 193.066Ödenen Faizler-87.573 -96.979Alınan Temettüler1.707 1.021Alınan Ücret ve Komisyonlar11.771 8.770Elde Edilen Diğer Kazançlar10.690 33.871Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar6.977 2.626Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-39.389 -49.340Ödenen Vergiler0 0Diğer-19.862 -17.052Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-239.446 -15.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-157 582Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-91.198 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış68.227 207.415Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)178.425 -100.763Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-369.978 -114.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 155.356Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)95.418 -65.535Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-120.183 -97.469Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-207.112 60.589YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları44.040 -18.437İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.911 -13.709Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller18.300 2.559Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.678 -576Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar35.604 -4.308Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-275 -2.403FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.600 -30.781Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.001 -104Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.500 -31.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler18.934 0Diğer-1.835 323Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi19.836 99.235Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-132.636 110.606Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 274.758 164.152Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 142.122 274.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)498 5.643DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.396 -70Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.268 98Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-399 125Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.307 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-640 -27Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar128 -168Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri164 -131Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36 -37TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.894 5.573Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)48.734 264.517 313.251 64.679 414.027 478.706Nakit ve Nakit Benzerleri17.745 246.957 264.702 52.618 411.928 464.546Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 13.715 169.445 183.160 9.859 281.033 290.892Bankalar(3) 3.855 77.512 81.367 643 130.895 131.538Para Piyasalarından Alacaklar176 0 176 42.122 0 42.122Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1 0 -1 -6 0 -6Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 30.493 17.486 47.979 11.813 1.934 13.747Devlet Borçlanma Senetleri28.966 0 28.966 11.813 0 11.813Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.527 17.486 19.013 0 1.934 1.934Türev Finansal Varlıklar(2) 496 74 570 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı496 74 570 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)638.932 411.773 1.050.705 567.383 410.264 977.647Krediler(5) 683.974 411.773 1.095.747 603.196 410.264 1.013.460Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-45.042 0 -45.042 -35.813 0 -35.813SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 35.826 0 35.826 17.526 0 17.526MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.143 0 4.143 4.418 0 4.418Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer4.143 0 4.143 4.418 0 4.418YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 1.251 0 1.251 1.515 0 1.515DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 25.055 2.248 27.303 28.189 1.675 29.864VARLIKLAR TOPLAMI786.709 678.538 1.465.247 716.478 825.966 1.542.444YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 429.122 597.974 1.027.096 389.022 833.741 1.222.763ALINAN KREDİLER(3) 16.120 106.022 122.142 12.448 13.979 26.427PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 23.599 0 23.599 8.097 0 8.097İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 24.337 0 24.337 30.034 0 30.034Bonolar24.337 0 24.337 30.034 0 30.034Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 441 942 1.383 214 1.349 1.563Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı441 942 1.383 214 1.349 1.563Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 18.934 0 18.934 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 5.190 0 5.190 5.261 0 5.261Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.680 0 2.680 2.586 0 2.586Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.510 0 2.510 2.675 0 2.675CARİ VERGİ BORCU(10) 2.169 0 2.169 6.520 0 6.520ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 24.048 4.171 28.219 27.842 4.681 32.523ÖZKAYNAKLAR(13) 209.599 2.579 212.178 209.256 0 209.256Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.343 2.579 1.236 -1.060 0 -1.060Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-55 0 -55 -183 0 -183Kar Yedekleri16.683 0 16.683 16.401 0 16.401Yasal Yedekler(14) 4.050 0 4.050 3.768 0 3.768Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar19.314 0 19.314 19.098 0 19.098Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı18.816 0 18.816 13.455 0 13.455Dönem Net Kâr veya Zararı498 0 498 5.643 0 5.643YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI753.559 711.688 1.465.247 688.694 853.750 1.542.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ139.955 176.529Kredilerden Alınan Faizler110.461 156.974Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.889 2.025Bankalardan Alınan Faizler6.066 1.591Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.293 13.686Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.887 2.141Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.887 2.141İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri359 112FAİZ GİDERLERİ (-)-84.558 -100.474Mevduata Verilen Faizler-70.285 -88.102Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.400 -4.087Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-165 -451İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.297 -7.820Kiralama Faiz Giderleri-6.304 0Diğer Faiz Giderleri-107 -14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ55.397 76.055NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ7.578 4.069Alınan Ücret ve Komisyonlar12.085 8.390Gayri Nakdi Kredilerden7.218 6.029Diğer4.867 2.361Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.507 -4.321Gayri Nakdi Kredilere-160 -129Diğer-4.347 -4.192TEMETTÜ GELİRLERİ1.707 1.021TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3.638 -7.854Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.041 86Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.605 26.207Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)992 -34.147DİĞER FAALİYET GELİRLERİ7.052 10.495FAALİYET BRÜT KÂRI75.372 83.786BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-11.325 -15.039DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-29.349 -27.882DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.584 -33.412NET FAALİYET KARI (ZARARI)114 7.453BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114 7.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)384 -1.810Cari Vergi Karşılığı0 -824Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -986Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi384 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)498 5.643DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI498 5.643Grubun Karı (Zararı)498 5.643Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823660BIST