***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 1.222 0 0 -1.222 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiII-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 3.903 0 3.903Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.433 1.222 0 0 -15 0 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 83 0 0 0 -170 0 0 0 0 6.860 6.773 0 6.773Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan TutarlarII-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiII-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.350 3.801 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 214.353 0 214.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -329 0 0 0 128 0 0 0 0 986 785 0 785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan TutarlarII-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER583.374 334.537 917.911 488.032 572.316 1.060.348GARANTİ VE KEFALETLER(1) 444.513 56.004 500.517 407.942 107.485 515.427Teminat Mektupları444.513 55.968 500.481 407.942 105.087 513.029Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler439.127 45.324 484.451 397.815 100.399 498.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.248 0 1.248 1.279 0 1.279Diğer Teminat Mektupları4.138 10.644 14.782 8.848 4.688 13.536Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 36 36 0 2.398 2.398Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 36 36 0 2.398 2.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER64.592 23.881 88.473 53.305 39.108 92.413Cayılamaz Taahhütler64.592 23.881 88.473 53.305 39.108 92.413Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri(1) 8.238 11.257 19.495 11.096 12.135 23.231Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri28.247 1.781 30.028 14.359 16.433 30.792İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.041 0 3.041 3.118 0 3.118Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri(1) 11.829 0 11.829 9.147 0 9.147İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri43 0 43 139 0 139Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri(1) 7.386 10.843 18.229 7.244 10.540 17.784Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri135 0 135 115 0 115Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.673 0 5.673 8.087 0 8.087Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler74.269 254.652 328.921 26.785 425.723 452.508Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.962 8.975 17.937 305 434 739Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.466 4.504 8.970 281 97 378Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.496 4.471 8.967 24 337 361Para ve Faiz Swap İşlemleri65.307 245.677 310.984 25.374 388.703 414.077Swap Para Alım İşlemleri20.028 135.059 155.087 15.321 191.467 206.788Swap Para Satım İşlemleri45.279 110.618 155.897 10.053 197.236 207.289Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 1.106 1.052 2.158Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 1.052 1.052Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.106 0 1.106Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 35.534 35.534EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER14.674.234 1.794.441 16.468.675 11.631.376 1.312.128 12.943.504EMANET KIYMETLER2.529.177 323.994 2.853.171 248.865 148.377 397.242Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları189.417 0 189.417 185.328 0 185.328Emanete Alınan Menkul Değerler(3) 2.278.616 299.964 2.578.580 4.797 138.457 143.254Tahsile Alınan Çekler10.669 6.266 16.935 8.952 9.830 18.782Tahsile Alınan Ticari Senetler590 17.764 18.354 170 90 260Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.885 0 49.885 49.618 0 49.618Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.389.861 1.470.447 2.860.308 1.176.756 1.163.751 2.340.507Menkul Kıymetler462 0 462 694 0 694Teminat Senetleri159.220 101.173 260.393 222.931 135.705 358.636Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul752.633 1.214.846 1.967.479 698.048 890.637 1.588.685Diğer Rehinli Kıymetler477.546 154.428 631.974 255.083 137.409 392.492Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.755.196 0 10.755.196 10.205.755 0 10.205.755BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.257.608 2.128.978 17.386.586 12.119.408 1.884.444 14.003.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-98.880 74.267Alınan Faizler155.440 198.805Ödenen Faizler-87.607 -97.267Alınan TemettülerIV-3 69 151Alınan Ücret ve Komisyonlar21.517 18.118Elde Edilen Diğer Kazançlar243 36.509Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarI-5.i.g 6.977 2.626Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-52.449 -63.733Ödenen Vergiler-264 -78Diğer-142.806 -20.864Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-94.527 108.758Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış15.986 -886Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış62.794 203.231Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)67.526 -103.828Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-162.221 -114.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)367.398 150.131Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)29.776 -65.535Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-475.786 40.625Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-193.407 183.025YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları13.940 -44.454İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -27.768Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-40.065 -7.167Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller21.397 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.678 -576Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar38.910 -5.825Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.624 -3.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-37.595 -30.553Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-6.500 -23.816Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.232 -7.109İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-107 0Diğer-756 372Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi19.836 99.250Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-197.226 207.268Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 419.330 212.062Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 222.104 419.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)986 6.860DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.378 -87Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.250 83Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-422 107Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.307 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-635 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar128 -170Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri164 -133Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36 -37TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.364 6.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)130.546 274.846 405.392 215.487 410.373 625.860Nakit ve Nakit Benzerleri95.779 248.716 344.495 201.458 407.540 608.998Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 13.715 169.445 183.160 9.859 281.033 290.892Bankalar(3) 9.017 79.271 88.288 12.868 126.507 139.375Para Piyasalarından Alacaklar73.237 0 73.237 178.857 0 178.857Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-190 0 -190 -126 0 -126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.261 0 2.261 451 0 451Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.261 0 2.261 451 0 451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 32.010 17.486 49.496 13.330 1.934 15.264Devlet Borçlanma Senetleri28.966 0 28.966 11.813 0 11.813Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 5.440 6.957 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar1.527 12.046 13.573 0 1.934 1.934Türev Finansal Varlıklar(2) 496 8.644 9.140 248 899 1.147Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı496 74 570 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 8.570 8.570 0 734 734İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)641.889 411.773 1.053.662 570.959 410.264 981.223Krediler(5) 686.953 411.773 1.098.726 606.799 410.264 1.017.063Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-45.064 0 -45.064 -35.840 0 -35.840SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 40.153 0 40.153 17.989 0 17.989MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.017 0 5.017 5.244 0 5.244Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.017 0 5.017 5.244 0 5.244YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 1.457 0 1.457 1.560 0 1.560DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 28.019 2.248 30.267 30.817 1.675 32.492VARLIKLAR TOPLAMI852.081 688.867 1.540.948 847.056 822.312 1.669.368YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 420.126 596.349 1.016.475 388.853 828.685 1.217.538ALINAN KREDİLER(3) 16.120 106.056 122.176 12.448 13.979 26.427PARA PİYASALARINA BORÇLAR90.593 0 90.593 133.924 0 133.924İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 24.337 0 24.337 30.034 0 30.034Bonolar24.337 0 24.337 30.034 0 30.034Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 441 9.620 10.061 214 2.083 2.297Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı441 9.620 10.061 214 2.083 2.297Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)23.211 0 23.211 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 6.535 0 6.535 6.210 0 6.210Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.502 0 3.502 3.194 0 3.194Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.033 0 3.033 3.016 0 3.016CARİ VERGİ BORCU(10) 3.676 0 3.676 7.812 0 7.812ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER25.261 4.171 29.432 28.671 4.681 33.352ÖZKAYNAKLAR(13) 211.873 2.579 214.452 211.774 0 211.774Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-457 2.579 2.122 -128 0 -128Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(13) -57 0 -57 -185 0 -185Kar Yedekleri18.873 0 18.873 18.448 0 18.448Yasal Yedekler6.111 0 6.111 5.686 0 5.686Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.762 0 12.762 12.762 0 12.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar18.514 0 18.514 18.639 0 18.639Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı17.528 0 17.528 11.779 0 11.779Dönem Net Kâr veya Zararı986 0 986 6.860 0 6.860Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI822.173 718.775 1.540.948 819.940 849.428 1.669.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 144.705 182.268Kredilerden Alınan Faizler111.432 158.181Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.889 2.025Bankalardan Alınan Faizler8.101 3.918Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler18.395 14.943Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.279 3.089Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar392 948Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.887 2.141İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri609 112FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -84.699 -100.583Mevduata Verilen Faizler-70.424 -88.209Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.401 -4.088Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-166 -452İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.297 -7.820Kiralama Faiz Giderleri-6.304 0Diğer Faiz Giderleri-107 -14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ60.006 81.685NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ17.266 13.392Alınan Ücret ve Komisyonlar21.831 17.738Gayri Nakdi Kredilerden7.218 6.029Diğer(12) 14.613 11.709Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.565 -4.346Gayri Nakdi Kredilere-218 -154Diğer(12) -4.347 -4.192TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 69 151TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 7.908 -6.457Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.779 1.180Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.843 26.473Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.286 -34.110DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 7.305 11.039FAALİYET BRÜT KÂRI92.554 99.810BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -11.325 -15.039DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -36.449 -34.582DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -43.530 -40.884NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.250 9.305BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.250 9.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9)