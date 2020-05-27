***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 183 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2.098 2.088 0 2.088Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.643 5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 1.060 0 0 193 0 16.401 19.098 2.098 211.344 0 211.344Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 1.343 2.579 0 55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 1.343 2.579 0 55 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 685 0 114 0 0 0 923 352 0 352Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 158 1.622 1.780 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı158 1.622 1.780 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 17.652 0 17.652 18.934 0 18.934KARŞILIKLAR(9) 5.368 0 5.368 5.190 0 5.190Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.826 0 2.826 2.680 0 2.680Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.542 0 2.542 2.510 0 2.510CARİ VERGİ BORCU(10) 2.097 0 2.097 2.169 0 2.169ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 24.239 4.787 29.026 24.048 4.171 28.219ÖZKAYNAKLAR(13) 210.636 1.894 212.530 209.599 2.579 212.178Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.343 1.894 551 -1.343 2.579 1.236Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler59 0 59 -55 0 -55Kar Yedekleri16.965 0 16.965 16.683 0 16.683Yasal Yedekler(14) 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar19.955 0 19.955 19.314 0 19.314Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı19.032 0 19.032 18.816 0 18.816Dönem Net Kâr veya Zararı923 0 923 498 0 498Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI607.926 711.688 1.319.614 753.559 711.688 1.465.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 21.233 39.518Kredilerden Alınan Faizler18.831 29.960Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler14 1.061Bankalardan Alınan Faizler617 2.125Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler406 5.723Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.266 570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.266 570İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri99 79FAİZ GİDERLERİ (-)2 -10.189 -25.550Mevduata Verilen Faizler-6.789 -21.455Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-532 -700Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-310 -8İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-638 -1.605Kiralama Faiz Giderleri-1.253 -1.741Diğer Faiz Giderleri-667 -41NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.044 13.968NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.796 1.995Alınan Ücret ve Komisyonlar4.040 2.897Gayri Nakdi Kredilerden1.775 1.913Diğer12 2.265 984Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.244 -902Gayri Nakdi Kredilere-48 -35Diğer12 -1.196 -867TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 1.714 1.436Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)838 110Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.868 2.775Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.744 -1.449DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 1.295 1.715FAALİYET BRÜT KÂRI16.849 19.114BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -284 -2.001DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-6.937 -6.486DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -9.114 -7.962NET FAALİYET KARI (ZARARI)514 2.665BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 514 2.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 409 -567Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-872 -879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.281 312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 923 2.098DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 923 2.098Grubun Karı (Zararı)923 2.098Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847071BIST