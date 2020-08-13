***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 2.786 2.883 0 2.883Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -86 0 0 16.683 18.816 2.786 212.139 0 212.139Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 683 0 0 187 0 0 0 0 248 1.118 0 1.118Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.343 3.262 0 0 132 0 0 16.965 19.032 248 213.296 0 213.296Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER571.839 280.403 852.242 577.802 334.537 912.339GARANTİ VE KEFALETLER(1) 478.879 71.530 550.409 444.614 56.004 500.618Teminat Mektupları478.879 71.488 550.367 444.614 55.968 500.582Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler471.065 50.645 521.710 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları6.766 20.843 27.609 4.239 10.644 14.883Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 42 42 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 42 42 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 63.758 22.258 86.016 58.919 23.881 82.800Cayılamaz Taahhütler63.758 22.258 86.016 58.919 23.881 82.800Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.945 10.241 17.186 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri34.185 346 34.531 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.894 0 2.894 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri12.241 0 12.241 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri44 0 44 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.310 11.671 18.981 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri139 0 139 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.202 186.615 215.817 74.269 254.652 328.921Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 8.962 8.975 17.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 4.466 4.504 8.970Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 4.496 4.471 8.967Para ve Faiz Swap İşlemleri27.819 182.505 210.324 65.307 245.677 310.984Swap Para Alım İşlemleri1.916 102.908 104.824 20.028 135.059 155.087Swap Para Satım İşlemleri25.903 79.597 105.500 45.279 110.618 155.897Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.383 4.110 5.493 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 4.772 4.772 0 0 0Para Satım Opsiyonları1.383 -662 721 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 14.741.253 2.188.767 16.930.020 14.484.817 1.794.441 16.279.258EMANET KIYMETLER2.625.494 609.035 3.234.529 2.339.760 323.994 2.663.754Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.568.334 600.513 3.168.847 2.278.616 299.964 2.578.580Tahsile Alınan Çekler7.357 7.012 14.369 10.669 6.266 16.935Tahsile Alınan Ticari Senetler296 1.318 1.614 590 17.764 18.354Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.507 192 49.699 49.885 0 49.885Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.186.413 1.579.732 2.766.145 1.389.861 1.470.447 2.860.308Menkul Kıymetler3.738 0 3.738 462 0 462Teminat Senetleri174.271 26.143 200.414 159.220 101.173 260.393Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul764.284 1.384.302 2.148.586 752.633 1.214.846 1.967.479Diğer Rehinli Kıymetler244.120 169.287 413.407 477.546 154.428 631.974Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.929.346 0 10.929.346 10.755.196 0 10.755.196BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.313.092 2.469.170 17.782.262 15.062.619 2.128.978 17.191.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı20.478 4.801Alınan Faizler39.348 66.009Ödenen Faizler-12.149 -44.163Alınan Temettüler521 2.221Alınan Ücret ve Komisyonlar7.012 5.326Elde Edilen Diğer Kazançlar8.477 1.157Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.762 4.459Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-19.433 -18.824Ödenen Vergiler0 208Diğer-6.060 -11.592Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.467 -221.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış200 -1.714Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış285.702 92.728Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.445 99.641Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)37.482 16.367Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-243.431 -272.398Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-19.858 -4.979Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-47.183 -151.199Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.945 -216.753YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.730 24.343İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.927 -1.548Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller385 23.160Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.765 -10.471Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.577 13.237Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -35FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.860 -13.299Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit39.991 26.365Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-32.500 -28.980İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.931 -8.866Diğer-1.420 -1.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi33.191 93.873Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)47.546 -111.836Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar142.122 274.758Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar189.668 162.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)248 2.786DİĞER KAPSAMLI GELİRLER870 97Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar683 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları876 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-193 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar187 97Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri240 124Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53 -27TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.118 2.883Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)84.683 286.890 371.573 48.734 264.517 313.251Nakit ve Nakit Benzerleri40.317 280.095 320.412 17.745 246.957 264.702Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.484 216.873 225.357 13.715 169.445 183.160Bankalar(3) 274 63.222 63.496 3.855 77.512 81.367Para Piyasalarından Alacaklar31.560 0 31.560 176 0 176Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -1 0 -1 -1 0 -1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 44.136 6.655 50.791 30.493 17.486 47.979Devlet Borçlanma Senetleri35.136 0 35.136 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar9.000 6.655 15.655 1.527 17.486 19.013Türev Finansal Varlıklar(2) 230 140 370 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı230 140 370 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)362.444 401.767 764.211 638.932 411.773 1.050.705Krediler(5) 408.597 401.767 810.364 683.974 411.773 1.095.747Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-46.153 0 -46.153 -45.042 0 -45.042SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 29.810 0 29.810 35.826 0 35.826MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.855 0 4.855 4.143 0 4.143Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer4.855 0 4.855 4.143 0 4.143YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(12) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(12) 1.724 0 1.724 1.251 0 1.251DİĞER AKTİFLER (Net)(14) 25.159 2.422 27.581 25.055 2.248 27.303VARLIKLAR TOPLAMI541.443 691.079 1.232.522 786.709 678.538 1.465.247YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 201.483 621.920 823.403 429.122 597.974 1.027.096ALINAN KREDİLER(3) 11.394 90.597 101.991 16.120 106.022 122.142PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 12.940 0 12.940 23.599 0 23.599İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 32.316 0 32.316 24.337 0 24.337Bonolar32.316 0 32.316 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 262 800 1.062 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı262 800 1.062 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 14.342 0 14.342 18.934 0 18.934KARŞILIKLAR(9) 5.437 0 5.437 5.190 0 5.190Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.893 0 2.893 2.680 0 2.680Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.544 0 2.544 2.510 0 2.510CARİ VERGİ BORCU(10) 1.909 0 1.909 2.169 0 2.169ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 21.263 4.563 25.826 24.048 4.171 28.219ÖZKAYNAKLAR(13) 210.034 3.262 213.296 209.599 2.579 212.178Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.343 3.262 1.919 -1.343 2.579 1.236Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler132 0 132 -55 0 -55Kar Yedekleri16.965 0 16.965 16.683 0 16.683Yasal Yedekler(14) 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar19.280 0 19.280 19.314 0 19.314Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı19.032 0 19.032 18.816 0 18.816Dönem Net Kâr veya Zararı248 0 248 498 0 498Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI511.380 721.142 1.232.522 753.559 711.688 1.465.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 40.334 79.397 19.101 39.879Kredilerden Alınan Faizler34.696 62.718 15.865 32.758Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27 1.861 13 800Bankalardan Alınan Faizler927 3.381 310 1.256Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.168 9.877 1.762 4.154Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.407 1.356 1.141 786Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.407 1.356 1.141 786İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri109 204 10 125FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -17.938 -48.645 -7.749 -23.095Mevduata Verilen Faizler-12.057 -40.739 -5.268 -19.284Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.071 -1.365 -539 -665Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-460 -22 -150 -14İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.287 -3.074 -649 -1.469Kiralama Faiz Giderleri-1.880 -3.338 -627 -1.597Diğer Faiz Giderleri-1.183 -107 -516 -66NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.396 30.752 11.352 16.784NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.546 3.566 1.750 1.571Alınan Ücret ve Komisyonlar7.080 5.628 3.040 2.731Gayri Nakdi Kredilerden3.529 3.742 1.754 1.829Diğer(12) 3.551 1.886 1.286 902Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.534 -2.062 -1.290 -1.160Gayri Nakdi Kredilere-83 -86 -35 -51Diğer(12) -2.451 -1.976 -1.255 -1.109TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 521 2.221 521 2.221TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 2.756 1.737 1.042 301Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.379 274 541 164Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.566 -606 -698 -3.381Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.943 2.069 1.199 3.518DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 3.155 3.273 1.860 1.558FAALİYET BRÜT KÂRI33.374 41.549 16.525 22.435BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.595 -6.156 -1.311 -4.155DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-13.564 -14.908 -6.627 -8.422DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -18.686 -17.438 -9.572 -9.476NET FAALİYET KARI (ZARARI)-471 3.047 -985 382BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-471 3.047 -985 382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 719 -261 310 306Cari Vergi Karşılığı0 -208 0 -208Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-317 -781 555 -214Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.036 728 -245 728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 248 2.786 -675 688DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 248 2.786 -675 688Grubun Karı (Zararı)248 2.786 -675 688Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00142000 0,01592000 -0,00386000 0,00393000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868747BIST