***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -41 0 0 0 97 0 0 0 0 2.114 2.170 0 2.170Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.391 1.222 0 0 -88 0 0 18.873 17.528 2.114 213.258 0 213.258Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 656 0 0 189 0 0 0 0 1.999 2.844 0 2.844Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.679 4.457 0 0 132 0 0 19.260 18.127 1.999 217.296 0 217.296Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER577.613 280.403 858.016 583.374 334.537 917.911GARANTİ VE KEFALETLER(1) 478.778 71.530 550.308 444.513 56.004 500.517Teminat Mektupları478.778 71.488 550.266 444.513 55.968 500.481Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler471.065 50.645 521.710 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları6.665 20.843 27.508 4.138 10.644 14.782Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 42 42 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 42 42 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 69.633 22.258 91.891 64.592 23.881 88.473Cayılamaz Taahhütler69.633 22.258 91.891 64.592 23.881 88.473Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.945 10.241 17.186 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri34.185 346 34.531 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.894 0 2.894 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri12.241 0 12.241 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri44 0 44 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.310 11.671 18.981 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri139 0 139 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.673 0 5.673Cayılabilir Taahhütlerş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.532 -49FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit910 -33.394Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit39.991 4.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-32.500 -36.762İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.958 -107Diğer2.377 -525Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi18.660 18.382Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)36.369 -126.802Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar222.104 419.330Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar258.473 292.528Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.999 2.114DİĞER KAPSAMLI GELİRLER845 56Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar656 -41Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -53Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları841 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-185 12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar189 97Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri242 124Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53 -27TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.844 2.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)166.548 287.989 454.537 130.546 274.846 405.392Nakit ve Nakit Benzerleri107.863 281.194 389.057 95.779 248.716 344.495Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 8.484 216.873 225.357 13.715 169.445 183.160Bankalar(3) 2.572 64.321 66.893 9.017 79.271 88.288Para Piyasalarından Alacaklar96.968 0 96.968 73.237 0 73.237Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -161 0 -161 -190 0 -190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 12.802 0 12.802 2.261 0 2.261Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler249 0 249 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar12.553 0 12.553 2.261 0 2.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 45.653 6.655 52.308 32.010 17.486 49.496Devlet Borçlanma Senetleri35.136 0 35.136 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957Diğer Finansal Varlıklar9.000 6.655 15.655 1.527 12.046 13.573Türev Finansal Varlıklar(2) 230 140 370 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı230 140 370 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)366.688 401.767 768.455 641.889 411.773 1.053.662Krediler(5) 412.873 401.767 814.640 686.953 411.773 1.098.726Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-46.185 0 -46.185 -45.064 0 -45.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 33.073 0 33.073 40.153 0 40.153MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.726 0 5.726 5.017 0 5.017Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.726 0 5.726 5.017 0 5.017YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(12) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(12) 1.972 0 1.972 1.457 0 1.457DİĞER AKTİFLER (Net)(14) 34.158 2.422 36.580 28.019 2.248 30.267VARLIKLAR TOPLAMI613.165 692.178 1.305.343 852.081 688.867 1.540.948YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 200.888 621.920 822.808 420.126 596.349 1.016.475ALINAN KREDİLER(3) 11.394 90.597 101.991 16.120 106.056 122.176PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 73.024 0 73.024 90.593 0 90.593İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 32.316 0 32.316 24.337 0 24.337Bonolar32.316 0 32.316 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 262 800 1.062 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı262 800 1.062 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 17.592 0 17.592 23.211 0 23.211KARŞILIKLAR(9) 7.207 0 7.207 6.535 0 6.535Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.932 0 3.932 3.502 0 3.502Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.275 0 3.275 3.033 0 3.033CARİ VERGİ BORCU(10) 3.460 0 3.460 3.676 0 3.676ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 24.024 4.563 28.587 25.261 4.171 29.432ÖZKAYNAKLAR(13) 214.034 3.262 217.296 211.873 2.579 214.452Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-484 3.262 2.778 -457 2.579 2.122Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler132 0 132 -57 0 -57Kar Yedekleri19.260 0 19.260 18.873 0 18.873Yasal Yedekler(14) 6.111 0 6.111 6.111 0 6.111Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 13.149 0 13.149 12.762 0 12.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar20.126 0 20.126 18.514 0 18.514Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı18.127 0 18.127 17.528 0 17.528Dönem Net Kâr veya Zararı1.999 0 1.999 986 0 986Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI584.201 721.142 1.305.343 822.173 718.775 1.540.948Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 41.531 83.000 19.339 41.794Kredilerden Alınan Faizler35.135 63.327 16.082 33.073Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27 1.861 13 800Bankalardan Alınan Faizler1.034 4.533 331 1.711Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.557 11.418 1.608 5.133Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.444 1.407 1.070 702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 51 -108 -84Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.444 1.356 1.178 786İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri334 454 235 375FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -18.128 -49.192 -7.953 -23.113Mevduata Verilen Faizler-12.034 -40.810 -5.260 -19.316Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.071 -1.365 -538 -665Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-460 -22 -150 -14İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.287 -3.074 -649 -1.469Kiralama Faiz Giderleri-2.093 -3.814 -840 -1.828Diğer Faiz Giderleri-1.183 -107 -516 179NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ23.403 33.808 11.386 18.681NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ11.638 8.963 5.084 4.496Alınan Ücret ve Komisyonlar13.821 11.054 6.145 5.671Gayri Nakdi Kredilerden3.519 3.742 1.750 1.829Diğer(12) 10.302 7.312 4.395 3.842Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.183 -2.091 -1.061 -1.175Gayri Nakdi Kredilere-101 -115 -52 -66Diğer(12) -2.082 -1.976 -1.009 -1.109TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 69 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 5.549 2.601 2.819 833Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.001 809 2.294 530Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.116 -436 -646 -3.381Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.664 2.228 1.171 3.684DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 3.196 3.491 1.885 1.561FAALİYET BRÜT KÂRI43.875 48.932 21.263 25.640BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.620 -6.156 -1.336 -4.155DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-17.261 -18.560 -8.534 -10.426DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -23.002 -21.398 -11.540 -11.570NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.992 2.818 -147 -511BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.992 2.818 -147 -511SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 7 -704 56 11Cari Vergi Karşılığı-746 -683 -312 -523Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-283 -802 -245 65Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.036 781 613 469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.999 2.114 -91 -500DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.999 2.114 -91 -500Grubun Karı (Zararı)1.999 2.114 -91 -500Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01142000 0,01208000 -0,00052000 -0,00286000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869807BIST