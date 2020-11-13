***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 2.970 3.142 0 3.142Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -11 0 0 16.683 18.816 2.970 212.398 0 212.398Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -55 0 0 16.683 21.395 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 -5 0 0 0 0 256 1.875 0 1.875Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -60 0 0 16.965 23.235 256 214.053 0 214.053Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER516.830 443.926 960.756 577.802 334.537 912.339GARANTİ VE KEFALETLER(1) 475.704 57.486 533.190 444.614 56.004 500.618Teminat Mektupları475.704 57.439 533.143 444.614 55.968 500.582Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler465.639 53.410 519.049 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları9.017 4.029 13.046 4.239 10.644 14.883Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 47 47 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 47 47 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 27.279 20.622 47.901 58.919 23.881 82.800Cayılamaz Taahhütler27.279 20.622 47.901 58.919 23.881 82.800Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.334 7.580 12.914 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.639 0 2.639 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri11.929 0 11.929 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri36 0 36 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.202 13.042 20.244 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri139 0 139 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri32 32 64 8.962 8.975 17.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 32 32 4.466 4.504 8.970Vadeli Döviz Satım İşlemleri32 0 32 4.496 4.471 8.967Para ve Faiz Swap İşlemleri3.815 365.786 369.601 65.307 245.677 310.984Swap Para Alım İşlemleri1.916 183.208 185.124 20.028 135.059 155.087Swap Para Satım İşlemleri1.899 182.578 184.477 45.279 110.618 155.897Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.000 0 10.000 0 0 0Para Alım Opsiyonları10.000 0 10.000 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 15.034.757 2.628.266 17.663.023 14.484.817 1.794.441 16.279.258EMANET KIYMETLER2.892.258 788.651 3.680.909 2.339.760 323.994 2.663.754Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.833.932 779.288 3.613.220 2.278.616 299.964 2.578.580Tahsile Alınan Çekler8.549 8.511 17.060 10.669 6.266 16.935Tahsile Alınan Ticari Senetler210 469 679 590 17.764 18.354Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.567 383 49.950 49.885 0 49.885Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.212.853 1.839.615 3.052.468 1.389.861 1.470.447 2.860.308Menkul Kıymetler4.203 0 4.203 462 0 462Teminat Senetleri167.271 24.199 191.470 159.220 101.173 260.393Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul732.784 1.620.088 2.352.872 752.633 1.214.846 1.967.479Diğer Rehinli Kıymetler308.595 195.328 503.923 477.546 154.428 631.974Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.929.646 0 10.929.646 10.755.196 0 10.755.196BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.551.587 3.072.192 18.623.779 15.062.619 2.128.978 17.191.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı25.004 16.185Alınan Faizler56.843 106.398Ödenen Faizler-21.636 -66.381Alınan Temettüler521 1.707Alınan Ücret ve Komisyonlar10.381 8.336Elde Edilen Diğer Kazançlar11.626 4.012Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.005 4.583Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.916 -29.709Ödenen Vergiler-2.412 238Diğer-5.408 -12.999Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.721 -156.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.433 -1.362Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış279.054 99.425Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-843 82.232Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-123.330 19.583Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-38.157 -331.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-66.799 8.288Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-62.213 -33.066Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.283 -139.844YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.379 16.954İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.911 -2.954Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10.686 19.790Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.031 -7.021Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.877 7.392Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -253FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.601 -10.520Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit41.885 24.365Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-27.000 -28.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.492 -5.466Diğer-1.792 -1.419Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi73.680 6.783Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)64.185 -126.627Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar142.122 274.758Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar206.307 148.131Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)256 2.970DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.619 172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.624 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.082 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-458 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-5 172Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6 221Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1 -49TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.875 3.142Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)67.968 295.258 363.226 48.734 264.517 313.251Nakit ve Nakit Benzerleri43.500 281.898 325.398 17.745 246.957 264.702Nakit Değerler ve Merkez Bankası-1 11.203 213.711 224.914 13.715 169.445 183.160Bankalar-3 10.308 68.187 78.495 3.855 77.512 81.367Para Piyasalarından Alacaklar22.000 0 22.000 176 0 176Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -11 0 -11 -1 0 -1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar-4 0 8.318 8.318 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.747 3.747 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 4.571 4.571 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4 23.885 3.940 27.825 30.493 17.486 47.979Devlet Borçlanma Senetleri20.885 0 20.885 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar3.000 3.940 6.940 1.527 17.486 19.013Türev Finansal Varlıklar-2 583 1.102 1.685 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı583 1.102 1.685 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)357.416 412.832 770.248 638.932 411.773 1.050.705Krediler-5 403.478 412.832 816.310 683.974 411.773 1.095.747Kiralama İşlemlerinden Alacaklar-9 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-46.062 0 -46.062 -45.042 0 -45.042SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)-13 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)-7 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)25.666 0 25.666 35.826 0 35.826MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.056 0 5.056 4.143 0 4.143Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.056 0 5.056 4.143 0 4.143YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)-11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI-12 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI-12 1.403 0 1.403 1.251 0 1.251DİĞER AKTİFLER (Net)-14 28.684 2.735 31.419 25.055 2.248 27.303VARLIKLAR TOPLAMI518.961 710.825 1.229.786 786.709 678.538 1.465.247YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT-1 205.993 657.449 863.442 429.122 597.974 1.027.096ALINAN KREDİLER-3 5.241 50.624 55.865 16.120 106.022 122.142PARA PİYASALARINA BORÇLAR-4 6.094 0 6.094 23.599 0 23.599İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)-5 39.651 0 39.651 24.337 0 24.337Bonolar39.651 0 39.651 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER-2 534 492 1.026 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı534 492 1.026 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)-7 11.389 0 11.389 18.934 0 18.934KARŞILIKLAR-9 5.699 0 5.699 5.190 0 5.190Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.155 0 3.155 2.680 0 2.680Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.544 0 2.544 2.510 0 2.510CARİ VERGİ BORCU-10 2.149 0 2.149 2.169 0 2.169ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI-12 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER-6 24.396 6.022 30.418 24.048 4.171 28.219ÖZKAYNAKLAR-13 214.053 0 214.053 209.599 2.579 212.178Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.343 0 -1.343 -1.343 2.579 1.236Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-60 0 -60 -55 0 -55Kar Yedekleri16.965 0 16.965 16.683 0 16.683Yasal Yedekler-14 4.050 0 4.050 4.050 0 4.050Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-15 12.915 0 12.915 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar23.491 0 23.491 19.314 0 19.314Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23.235 0 23.235 18.816 0 18.816Dönem Net Kâr veya Zararı256 0 256 498 0 498Azınlık Payları0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI515.199 714.587 1.229.786 753.559 711.688 1.465.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ-1 57.600 113.808 17.266 34.411Kredilerden Alınan Faizler50.099 88.607 15.403 25.889Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27 2.589 0 728Bankalardan Alınan Faizler1.164 5.017 237 1.636Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.650 15.235 482 5.358Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.533 2.151 1.126 795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.533 2.151 1.126 795İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri127 209 18 5FAİZ GİDERLERİ (-)-2 -24.366 -70.626 -6.428 -21.981Mevduata Verilen Faizler-15.769 -59.160 -3.712 -18.421Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.525 -1.932 -454 -567Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-607 -28 -147 -6İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.069 -4.532 -782 -1.458Kiralama Faiz Giderleri-2.683 -4.867 -803 -1.529Diğer Faiz Giderleri-1.713 -107 -530 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ33.234 43.182 10.838 12.430NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.556 5.503 2.010 1.937Alınan Ücret ve Komisyonlar10.502 8.750 3.422 3.122Gayri Nakdi Kredilerden5.281 5.496 1.752 1.754Diğer-12 5.221 3.254 1.670 1.368Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.946 -3.247 -1.412 -1.185Gayri Nakdi Kredilere-122 -123 -39 -37Diğer-12 -3.824 -3.124 -1.373 -1.148TEMETTÜ GELİRLERİ-3 521 1.707 0 -514TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-4 3.756 2.268 1.000 531Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.745 510 366 236Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.250 -1.089 -684 -483Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.261 2.847 1.318 778DİĞER FAALİYET GELİRLERİ-5 4.620 5.238 1.465 1.965FAALİYET BRÜT KÂRI48.687 57.898 15.313 16.349BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-6 -2.077 -7.222 -482 -1.066DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-19.480 -22.227 -5.916 -7.319DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-7 -27.483 -25.201 -8.797 -7.763NET FAALİYET KARI (ZARARI)-353 3.248 118 201BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-353 3.248 118 201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9 609 -278 -110 -17Cari Vergi Karşılığı0 -238 0 -30Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -40 -110 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi609 0 0 13SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-10 256 2.970 8 184DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-11 256 2.970 8 184Grubun Karı (Zararı)256 2.970 8 184Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00146000 0,01697000 0,00005000 0,00105000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888499BIST