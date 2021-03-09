***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.060 2.579 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 211.835 0 211.835Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -311 0 0 0 128 0 0 0 0 498 315 0 315Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -13 0 0 16.683 21.395 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 647 677 0 677Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 0 67Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 472 -498 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 472 -498 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER574.383 315.259 889.642 577.802 334.537 912.339GARANTİ VE KEFALETLER(1) 459.443 50.147 509.590 444.614 56.004 500.618Teminat Mektupları459.443 50.102 509.545 444.614 55.968 500.582Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler452.952 46.968 499.920 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları5.443 3.134 8.577 4.239 10.644 14.883Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 45 45 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 45 45 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 31.516 21.530 53.046 58.919 23.881 82.800Cayılamaz Taahhütler31.516 21.530 53.046 58.919 23.881 82.800Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.210 10.904 21.114 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri260 0 260 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.880 0 2.880 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri12.114 0 12.114 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri36 0 36 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.874 10.626 16.500 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer C 0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 8.962 8.975 17.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 4.466 4.504 8.970Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 4.496 4.471 8.967Para ve Faiz Swap İşlemleri58.213 234.563 292.776 65.307 245.677 310.984Swap Para Alım İşlemleri1.916 143.174 145.090 20.028 135.059 155.087Swap Para Satım İşlemleri56.297 91.389 147.686 45.279 110.618 155.897Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları25.211 9.019 34.230 0 0 0Para Alım Opsiyonları23.120 9.019 32.139 0 0 0Para Satım Opsiyonları2.091 0 2.091 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.180.630 2.279.554 15.460.184 14.484.817 1.794.441 16.279.258EMANET KIYMETLER1.211.371 727.887 1.939.258 2.339.760 323.994 2.663.754Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.146.883 706.039 1.852.922 2.278.616 299.964 2.578.580Tahsile Alınan Çekler13.705 10.352 24.057 10.669 6.266 16.935Tahsile Alınan Ticari Senetler1.150 463 1.613 590 17.764 18.354Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.633 11.033 60.666 49.885 0 49.885Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.079.323 1.551.667 2.630.990 1.389.861 1.470.447 2.860.308Menkul Kıymetler5.108 0 5.108 462 0 462Teminat Senetleri124.820 12.995 137.815 159.220 101.173 260.393Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul567.424 1.349.775 1.917.199 752.633 1.214.846 1.967.479Diğer Rehinli Kıymetler381.971 188.897 570.868 477.546 154.428 631.974Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.889.936 0 10.889.936 10.755.196 0 10.755.196BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI13.755.013 2.594.813 16.349.826 15.062.619 2.128.978 17.191.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı20.261 32.334Alınan Faizler75.890 148.013Ödenen Faizler-28.583 -87.573Alınan Temettüler521 1.707Alınan Ücret ve Komisyonlar13.771 11.771Elde Edilen Diğer Kazançlar18.285 10.690Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.051 6.977Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.416 -39.389Ödenen Vergiler-3.324 0Diğer-38.934 -19.862Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim219.152 -239.446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.127 -157Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış71.160 -91.198Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış32.788 68.227Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)26.134 178.425Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)149.707 -369.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)24.808 95.418Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-86.572 -120.183Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı239.413 -207.112YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları22.683 44.040İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.481 -4.911Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller9.648 18.300Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.633 -4.678Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar40.149 35.604Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -275FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-18.015 10.600Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.050 18.001Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.514 -24.500İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-14.215 18.934Diğer-1.336 -1.835Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi56.178 19.836Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)300.259 -132.636Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar142.122 274.758Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar442.381 142.122Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)647 498DİĞER KAPSAMLI GELİRLER30 2.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar43 2.268Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54 -399Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 3.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11 -640Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-13 128Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-16 164Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 -36TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)677 2.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)121.871 441.942 563.813 48.734 264.517 313.251Nakit ve Nakit Benzerleri102.714 433.482 536.196 17.745 246.957 264.702Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 10.079 187.815 197.894 13.715 169.445 183.160Bankalar(3) 28.667 245.667 274.334 3.855 77.512 81.367Para Piyasalarından Alacaklar64.000 0 64.000 176 0 176Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -32 0 -32 -1 0 -1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 0 7.830 7.830 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.977 3.977 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 3.853 3.853 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 18.633 0 18.633 30.493 17.486 47.979Devlet Borçlanma Senetleri18.582 0 18.582 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar51 0 51 1.527 17.486 19.013Türev Finansal Varlıklar(2) 524 630 1.154 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı524 630 1.154 496 74 570Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)607.256 371.158 978.414 638.932 411.773 1.050.705Krediler(5) 657.813 371.158 1.028.971 683.974 411.773 1.095.747Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-50.557 0 -50.557 -45.042 0 -45.042SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)28.478 0 28.478 35.826 0 35.826MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.465 0 5.465 4.143 0 4.143Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.465 0 5.465 4.143 0 4.143YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(12) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(12) 1.804 0 1.804 1.251 0 1.251DİĞER AKTİFLER (Net)(14) 19.578 2.613 22.191 25.055 2.248 27.303VARLIKLAR TOPLAMI817.220 815.713 1.632.933 786.709 678.538 1.465.247YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 474.457 728.522 1.202.979 429.122 597.974 1.027.096ALINAN KREDİLER(3) 5.826 141.291 147.117 16.120 106.022 122.142PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 2.941 0 2.941 23.599 0 23.599İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 22.823 0 22.823 24.337 0 24.337Bonolar22.823 0 22.823 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 2.878 216 3.094 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.878 216 3.094 441 942 1.383Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 10.501 0 10.501 18.934 18.934KARŞILIKLAR(9) 5.466 0 5.466 5.190 0 5.190Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.944 0 2.944 2.680 0 2.680Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.522 0 2.522 2.510 0 2.510CARİ VERGİ BORCU(10) 2.320 0 2.320 2.169 0 2.169ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 17.533 5.237 22.770 24.048 4.171 28.219ÖZKAYNAKLAR(13) 212.922 0 212.922 209.599 2.579 212.178Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.300 0 -1.300 -1.343 2.579 1.236Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-68 0 -68 -55 0 -55Kar Yedekleri16.709 0 16.709 16.683 0 16.683Yasal Yedekler(14) 4.076 0 4.076 4.050 0 4.050Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar22.581 0 22.581 19.314 0 19.314Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.934 0 21.934 18.816 0 18.816Dönem Net Kâr veya Zararı647 0 647 498 0 498Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI757.667 875.266 1.632.933 753.559 711.688 1.465.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 80.606 139.955Kredilerden Alınan Faizler71.755 110.461Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler149 2.889Bankalardan Alınan Faizler1.581 6.066Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.938 17.293Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.948 2.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.948 2.887İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri235 359FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -35.524 -84.558Mevduata Verilen Faizler-23.881 -70.285Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.154 -2.400Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-715 -165İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.870 -5.297Kiralama Faiz Giderleri-3.731 -6.304Diğer Faiz Giderleri-2.173 -107NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ45.082 55.397NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ8.230 7.578Alınan Ücret ve Komisyonlar13.937 12.085Gayri Nakdi Kredilerden6.979 7.218Diğer6.958 4.867Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.707 -4.507Gayri Nakdi Kredilere-190 -160Diğer-5.517 -4.347TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 521 1.707TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 6.579 3.638Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.101 1.041Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.632 1.605Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.110 992DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 7.785 7.052FAALİYET BRÜT KÂRI68.197 75.372BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -5.813 -11.325DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-25.454 -29.349DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -36.811 -34.584NET FAALİYET KARI (ZARARI)119 114BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 119 114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 528 384Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi528 384SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 647 498DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 647 498Grubun Karı (Zararı)647 498Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916684BIST