***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 2.579 0 2.579Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.350 3.801 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 214.353 0 214.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -329 0 0 0 128 0 0 0 0 986 785 0 785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -405 3.639 0 655 0 655Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -405 3.639 0 655 0 655Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.468 21.167 986 215.107 0 215.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 29 0 0 0 -11 0 0 0 0 5.290 0 5.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 0 98Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 850 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 850 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER580.157 315.259 895.416 583.374 334.537 917.911GARANTİ VE KEFALETLER(1) 459.342 50.147 509.489 444.513 56.004 500.517Teminat Mektupları459.342 50.102 509.444 444.513 55.968 500.481Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler452.952 46.968 499.920 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları5.342 3.134 8.476 4.138 10.644 14.782Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 45 45 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 45 45 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 37.391 21.530 58.921 64.592 23.881 88.473Cayılamaz Taahhütler37.391 21.530 58.921 64.592 23.881 88.473Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.210 10.904 21.114 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri260 0 260 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.880 0 2.880 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri12.114 0 12.114 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri36 0 36 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.874 10.626 16.500 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.673 0 5.673Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler83.424 243.582 327.006 74.269 254.652 328.921Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 8.962 8.975 17.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 4.466 4.504 8.970Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 4.496 4.471 8.967Para ve Faiz Swap İşlemleri58.213 234.563 292.776 65.307 245.677 310.984Swap Para Alım İşlemleri1.916 143.174 145.090 20.028 135.059 155.087Swap Para Satım İşlemleri56.297 91.389 147.686 45.279 110.618 155.897Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları25.211 9.019 34.230 0 0 0Para Alım Opsiyonları23.120 9.019 32.139 0 0 0Para Satım Opsiyonları2.091 0 2.091 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.448.936 2.279.554 15.728.490 14.674.234 1.794.441 16.468.675EMANET KIYMETLER1.479.677 727.887 2.207.564 2.529.177 323.994 2.853.171Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları268.306 0 268.306 189.417 0 189.417Emanete Alınan Menkul Değerler1.146.883 706.039 1.852.922 2.278.616 299.964 2.578.580Tahsile Alınan Çekler13.705 10.352 24.057 10.669 6.266 16.935Tahsile Alınan Ticari Senetler1.150 463 1.613 590 17.764 18.354Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.633 11.033 60.666 49.885 0 49.885Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.079.323 1.551.667 2.630.990 1.389.861 1.470.447 2.860.308Menkul Kıymetler5.108 0 5.108 462 0 462Teminat Senetleri124.820 12.995 137.815 159.220 101.173 260.393Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul567.424 1.349.775 1.917.199 752.633 1.214.846 1.967.479Diğer Rehinli Kıymetler381.971 188.897 570.868 477.546 154.428 631.974Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.889.936 0 10.889.936 10.755.196 0 10.755.196BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.029.093 2.594.813 16.623.906 15.257.608 2.128.978 17.386.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı32.529 -98.880Alınan Faizler77.834 155.440Ödenen Faizler-29.524 -87.607Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar28.182 21.517Elde Edilen Diğer Kazançlar31.757 243Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.051 6.977Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-32.302 -52.449Ödenen Vergiler-4.803 -264Diğer-46.755 -142.806Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim357.957 -94.527Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.408 15.986Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış70.354 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış29.656 62.794Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)26.142 67.526Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)139.054 -162.221Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 367.398Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)24.774 29.776Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)66.569 -475.786Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı390.486 -193.407YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları15.708 13.940İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.787 -40.065Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.979 21.397Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.633 -4.678Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar40.149 38.910Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -1.624FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-20.711 -37.595Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.050 -6.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.062 -30.232İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15.660 -107Diğer961 -756Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi56.178 19.836Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)441.661 -197.226Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar222.104 419.330Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar663.765 222.104Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.290 986DİĞER KAPSAMLI GELİRLER18 2.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 2.250Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 -422Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 3.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7 -635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-11 128Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-14 164Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 -36TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.308 3.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)345.792 442.582 788.374 130.546 274.846 405.392Nakit ve Nakit Benzerleri323.246 434.122 757.368 95.779 248.716 344.495Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 10.079 187.815 197.894 13.715 169.445 183.160Bankalar(3) 28.874 246.307 275.181 9.017 79.271 88.288Para Piyasalarından Alacaklar284.643 0 284.643 73.237 0 73.237Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -350 0 -350 -190 0 -190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 1.872 7.830 9.702 2.261 0 2.261Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.977 3.977 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.872 3.853 5.725 2.261 0 2.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 20.150 0 18.582 0 18.582 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957Diğer Finansal Varlıklar51 0 51 1.527 12.046 13.573Türev Finansal Varlıklar(2) 524 630 1.154 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı524 630 1.154 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)611.019 371.158 982.177 641.889 411.773 1.053.662Krediler(5) 661.604 371.158 1.032.762 686.953 411.773 1.098.726Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-50.585 0 -50.585 -45.064 0 -45.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 30.552 0 30.552 40.153 0 40.153MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 6.368 0 6.368 5.017 0 5.017Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.368 0 6.368 5.017 5.017YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 2.253 0 2.253 1.457 1.457DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 25.188 2.613 27.801 28.019 2.248 30.267VARLIKLAR TOPLAMI1.026.172 816.353 1.842.525 852.081 688.867 1.540.948YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT453.195 728.518 1.181.713 420.126 596.349 1.016.475ALINAN KREDİLER(1) 5.826 141.291 147.117 16.120 106.056 122.176PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 222.093 0 222.093 90.593 0 90.593İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 19.275 0 19.275 24.337 0 24.337Bonolar(5) 19.275 0 19.275 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 2.878 216 3.094 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.878 216 3.094 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 12.524 0 12.524 23.211 0 23.211KARŞILIKLAR(9) 7.475 0 7.475 6.535 0 6.535Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.731 0 3.731 3.502 0 3.502Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.744 0 3.744 3.033 0 3.033CARİ VERGİ BORCU(10) 4.304 0 4.304 3.676 0 3.676ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 19.180 5.237 24.417 25.261 4.171 29.432ÖZKAYNAKLAR(13) 220.513 0 220.513 211.873 2.579 214.452Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri