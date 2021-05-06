***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -685 0 0 114 0 0 0 0 923 352 0 352Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 498 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 498 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 1.894 0 0 59 0 0 16.965 19.032 923 212.530 0 212.530Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116 0 0 0 0 3.805 3.689 0 3.689Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -184 0 0 16.743 22.547 3.805 216.611 0 216.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER566.975 651.743 1.218.718 574.383 315.259 889.642GARANTİ VE KEFALETLER(1) 443.474 57.318 500.792 459.443 50.147 509.590Teminat Mektupları443.474 57.267 500.741 459.443 50.102 509.545Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler435.903 51.438 487.341 452.952 46.968 499.920Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları6.523 5.829 12.352 5.443 3.134 8.577Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 51 51 0 45 45Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 51 51 0 45 45Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 32.020 17.441 49.461 31.516 21.530 53.046Cayılamaz Taahhütler32.020 17.441 49.461 31.516 21.530 53.046Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.608 4.492 8.100 10.210 10.904 21.114Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri5.176 1.456 6.632 260 0 260İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.773 0 2.773 2.880 0 2.880Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.397 0 14.397 12.114 0 12.114İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 36 0 36Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.917 11.493 17.410 5.874 10.626 16.500Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri391 1.271 1.662 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri391 440 831 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 831 831 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri63.362 465.733 529.095 58.213 234.563 292.776Swap Para Alım İşlemleri0 266.639 266.639 1.916 143.174 145.090Swap Para Satım İşlemleri63.362 199.094 262.456 56.297 91.389 147.686Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları27.728 109.980 137.708 25.211 9.019 34.230Para Alım Opsiyonları13.864 54.990 68.854 23.120 9.019 32.139Para Satım Opsiyonları13.864 54.990 68.854 2.091 0 2.091Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.245.624 3.268.883 16.514.507 13.180.630 2.279.554 15.460.184EMANET KIYMETLER1.260.252 1.555.615 2.815.867 1.211.371 727.887 1.939.258Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.197.388 757.723 1.955.111 1.146.883 706.039 1.852.922Tahsile Alınan Çekler11.801 13.233 25.034 13.705 10.352 24.057Tahsile Alınan Ticari Senetler500 502 1.002 1.150 463 1.613Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler50.563 784.157 834.720 49.633 11.033 60.666Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.012.676 1.713.268 2.725.944 1.079.323 1.551.667 2.630.990Menkul Kıymetler3.347 0 3.347 5.108 0 5.108Teminat Senetleri99.445 14.629 114.074 124.820 12.995 137.815Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul510.270 1.488.136 1.998.406 567.424 1.349.775 1.917.199Diğer Rehinli Kıymetler399.614 210.503 610.117 381.971 188.897 570.868Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.972.696 0 10.972.696 10.889.936 0 10.889.936BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI13.812.599 3.920.626 17.733.225 13.755.013 2.594.813 16.349.826Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.554 12.643Alınan Faizler33.414 22.760Ödenen Faizler-18.351 -11.368Alınan Temettüler5.746Alınan Ücret ve Komisyonlar2.808 4.024Elde Edilen Diğer Kazançlar9.857 4.877Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar742 1.890Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.875 -9.919Ödenen Vergiler0 0Diğer-11.787 379Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-108.384 80.963Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.491 -1.993Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-26.603 272.794Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-27.223 -5.432Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.812 67.899Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.815 -175.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-34.988 -31.835Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-12.082 -45.355Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-95.830 93.606YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-39.825 -154İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.911 -6.795Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.626 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-77.600 -6.377Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar39.060 13.018Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-743 -202Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit29.517 30.869Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-26.700 -27.930İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.593 -1.282Diğer33 -1.859Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.682 18.528Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-111.716 111.778Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 442.381 146.882Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 330.665 258.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.805 923DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-116 -571Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -685Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -878Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116 114Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-145 146Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -32TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.689 352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)147.798 364.256 512.054 121.871 441.942 563.813Nakit ve Nakit Benzerleri108.625 330.781 439.406 102.714 433.482 536.196Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 17.166 220.898 238.064 10.079 187.815 197.894Bankalar(3) 50.345 109.883 160.228 28.667 245.667 274.334Para Piyasalarından Alacaklar41.138 0 41.138 64.000 0 64.000Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-24 0 -24 -32 0 -32Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 0 8.597 8.597 0 7.830 7.830Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.366 4.366 0 3.977 3.977Diğer Finansal Varlıklar0 4.231 4.231 0 3.853 3.853Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 35.145 22.028 57.173 18.633 0 18.633Devlet Borçlanma Senetleri19.498 0 19.498 18.582 0 18.582Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar15.647 22.028 37.675 51 0 51Türev Finansal Varlıklar(2) 4.028 2.850 6.878 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.028 2.850 6.878 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)602.755 394.367 997.122 607.256 371.158 978.414Krediler(5) 655.166 394.367 1.049.533 657.813 371.158 1.028.971Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-52.411 0 -52.411 -50.557 0 -50.557SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 24.852 0 24.852 28.478 0 28.478MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 5.646 0 5.646 5.465 0 5.465Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.646 0 5.646 5.465 0 5.465YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 2.604 0 2.604 1.804 0 1.804DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 30.866 2.645 33.511 19.578 2.613 22.191VARLIKLAR TOPLAMI847.289 761.268 1.608.557 817.220 815.713 1.632.933YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 481.486 719.678 1.201.164 474.457 728.522 1.202.979ALINAN KREDİLER(3) 14.188 97.867 112.055 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 2.851 0 2.851 2.941 0 2.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 26.359 0 26.359 22.823 0 22.823Bonolar26.359 0 26.359 22.823 0 22.823Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 65 1.931 1.996 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı65 1.931 1.996 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 7.410 0 7.410 10.501 0 10.501KARŞILIKLAR(9) 6.062 0 6.062 5.466 0 5.466Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.656 0 3.656 2.944 0 2.944Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.406 0 2.406 2.522 0 2.522CARİ VERGİ BORCU(10) 2.498 0 2.498 2.320 0 2.320ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 26.030 5.521 31.551 17.533 5.237 22.770ÖZKAYNAKLAR(13) 216.611 0 216.611 212.922 0 212.922Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-184 0 -184 -68 0 -68Kar Yedekleri16.743 0 16.743 16.709 0 16.709Yasal Yedekler(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.352 0 26.352 22.581 0 22.581Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı22.547 0 22.547 21.934 0 21.934Dönem Net Kâr veya Zararı3.805 0 3.805 647 0 647Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI783.560 824.997 1.608.557 757.667 875.266 1.632.933Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 31.308 21.233Kredilerden Alınan Faizler28.436 18.831Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler398 14Bankalardan Alınan Faizler570 617Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler647 406Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.077 1.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.077 1.266İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri180 99FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -18.179 -10.189Mevduata Verilen Faizler-14.220 -6.789Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-772 -532Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-244 -310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-938 -638Kiralama Faiz Giderleri-502 -1.253Diğer Faiz Giderleri-1.503 -667NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.129 11.044NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ982 2.796Alınan Ücret ve Komisyonlar2.779 4.040Gayri Nakdi Kredilerden1.615 1.775Diğer(12) 1.164 2.265Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.797 -1.244Gayri Nakdi Kredilere-90 -48Diğer(12) -1.707 -1.196TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.746 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -402 1.714Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.383 838Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)9.351 -1.868Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-11.136 2.744DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 6.001 1.295FAALİYET BRÜT KÂRI25.456 16.849BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -5.416 -284DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-6.452 -6.937DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -10.554 -9.114NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.034 514BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.034 514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 771 409Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi771 409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 3.805 923DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 3.805 923Grubun Karı (Zararı)3.805 923Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935041BIST