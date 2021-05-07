***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -691 0 0 116 0 0 0 0 2.090 1.515 0 1.515Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 704 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 704 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.110 0 0 59 0 0 19.155 18.232 2.090 215.967 0 215.967Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -14 0 0 0 -116 0 0 0 0 179 49 0 49Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189 0 -189 0 -189Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.664 1.222 0 0 -184 0 0 19.320 26.500 179 220.373 0 220.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER572.749 651.743 1.224.492 580.157 315.259 895.416GARANTİ VE KEFALETLER(1) 443.373 57.318 500.691 459.342 50.147 509.489Teminat Mektupları443.373 57.267 500.640 459.342 50.102 509.444Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler435.903 51.438 487.341 452.952 46.968 499.920Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları6.422 5.829 12.251 5.342 3.134 8.476Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 51 51 0 45 45Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 51 51 0 45 45Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 37.895 17.441 55.336 37.391 21.530 58.921Cayılamaz Taahhütler37.895 17.441 55.336 37.391 21.530 58.921Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.608 4.492 8.100 10.210 10.904 21.114Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri5.176 1.456 6.632 260 0 260İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.773 0 2.773 2.880 0 2.880Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.397 0 14.397 12.114 0 12.114İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 36 0 36Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.917 11.493 17.410 5.874 10.626 16.500Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.875 0 5.875Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler91.481 576.984 668.465 83.424 243.582 327.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri391 1.271 1.662 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri391 440 831 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 831 831 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri63.362 465.733 529.095 58.213 234.563 292.776Swap Para Alım İşlemleri0 266.639 266.639 1.916 143.174 145.090Swap Para Satım İşlemleri63.362 199.094 262.456 56.297 91.389 147.686Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları27.728 109.980 137.708 25.211 9.019 34.230Para Alım Opsiyonları13.864 54.990 68.854 23.120 9.019 32.139Para Satım Opsiyonları13.864 54.990 68.854 2.091 0 2.091Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.435.041 3.268.883 16.703.924 13.448.936 2.279.554 15.728.490EMANET KIYMETLER1.449.669 1.555.615 3.005.284 1.479.677 727.887 2.207.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları189.417 0 189.417 268.306 0 268.306Emanete Alınan Menkul Değerler1.197.388 757.723 1.955.111 1.146.883 706.039 1.852.922Tahsile Alınan Çekler11.801 13.233 25.034 13.705 10.352 24.057Tahsile Alınan Ticari Senetler500 502 1.002 1.150 463 1.613Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler50.563 784.157 834.720 49.633 11.033 60.666Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.012.676 1.713.268 2.725.944 1.079.323 1.551.667 2.630.990Menkul Kıymetler3.347 0 3.347 5.108 0 5.108Teminat Senetleri99.445 14.629 114.074 124.820 12.995 137.815Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul510.270 1.488.136 1.998.406 567.424 1.349.775 1.917.199Diğer Rehinli Kıymetler399.614 210.503 610.117 381.971 188.897 570.868Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.972.696 0 10.972.696 10.889.936 0 10.889.936BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.007.790 3.920.626 17.928.416 14.029.093 2.594.813 16.623.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı50.077 14.061Alınan Faizler34.599 23.722Ödenen Faizler-18.251 -11.809Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar7.414 7.660Elde Edilen Diğer Kazançlar11.610 5.511Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar742 1.890Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.041 -11.709Ödenen Vergiler0 -434Diğer25.004 -770Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-113.823 78.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.642 1.706Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-33.745 272.990Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.365 -10.265Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.812 67.899Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.654 -175.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-34.928 -31.869Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-26.609 -46.497Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-63.746 92.910YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-78.595 -648İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-41.147 -7.289Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.602 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-77.615 -6.377Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar39.075 13.018Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.510 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.111 -946Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.784 30.869Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.419 -27.930İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.285 -1.783Diğer31 -2.102Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi24.682 19.783Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-115.548 111.099Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar663.765 222.104Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar548.217 333.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)179 2.090DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-130 -575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14 -691Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116 116Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-145 148Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -32TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49 1.515Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)377.351 364.392 741.743 345.792 442.582 788.374Nakit ve Nakit Benzerleri325.914 330.917 656.831 323.246 434.122 757.368Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 17.166 220.898 238.064 10.079 187.815 197.894Bankalar(3) 50.538 110.019 160.557 28.874 246.307 275.181Para Piyasalarından Alacaklar258.361 0 258.361 284.643 0 284.643Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-151 0 -151 -350 0 -350Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 10.747 8.597 19.344 1.872 7.830 9.702Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.366 4.366 0 3.977 3.977Diğer Finansal Varlıklar10.747 4.231 14.978 1.872 3.853 5.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 36.662 22.028 58.690 20.150 0 20.150Devlet Borçlanma Senetleri19.498 0 19.498 18.582 0 18.582Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar15.647 22.028 37.675 51 0 51Türev Finansal Varlıklar(2) 4.028 2.850 6.878 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.028 2.850 6.878 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)613.596 394.367 1.007.963 611.019 371.158 982.177Krediler(5) 666.088 394.367 1.060.455 661.604 371.158 1.032.762Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-52.492 0 -52.492 -50.585 0 -50.585SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 27.183 0 27.183 30.552 30.552MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.561 0 6.561 6.368 0 6.368Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.561 0 6.561 6.368 6.368YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(11) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(11) 3.096 0 3.096 2.253 2.253DİĞER AKTİFLER (Net)(13) 35.502 2.645 38.147 25.188 2.613 27.801VARLIKLAR TOPLAMI1.068.289 761.404 1.829.693 1.026.172 816.353 1.842.525YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 481.212 719.678 1.200.890 453.195 728.518 1.181.713ALINAN KREDİLER(3) 14.188 97.927 112.115 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 212.491 0 212.491 222.093 0 222.093İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 26.359 0 26.359 19.275 0 19.275Bonolar26.359 0 26.359 19.275 0 19.275Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 65 1.931 1.996 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı65 1.931 1.996 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 9.362 0 9.362 12.524 0 12.524KARŞILIKLAR(9) 8.721 0 8.721 7.475 0 7.475Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.310 0 4.310 3.731 0 3.731Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.411 0 4.411 3.744 0 3.744CARİ VERGİ BORCU(10) 4.893 0 4.893 4.304 0 4.304ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 26.972 5.521 32.493 19.180 5.237 24.417ÖZKAYNAKLAR(13) 220.373 0 220.373 220.513 0 220.513Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-442 0 -442 -428 0 -428Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-184 0 -184 -68 0 -68Kar Yedekleri19.320 0 19.320 18.604 0 18.604Yasal Yedekler(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.679 0 26.679 27.405 0 27.405Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.500 0 26.500 22.115 0 22.115Dönem Net Kâr veya Zararı179 0 179 5.290 0 5.290Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.004.636 825.057 1.829.693 967.263 875.262 1.842.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 32.975 22.192Kredilerden Alınan Faizler28.801 19.053Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler398 14Bankalardan Alınan Faizler571 703Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.620 949Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.405 1.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar370 108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.035 1.266İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri180 99FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -18.079 -10.175Mevduata Verilen Faizler-14.161 -6.774Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-772 -533Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-244 -310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-896 -638Kiralama Faiz Giderleri-502 -1.253Diğer Faiz Giderleri-1.504 -667NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.896 12.017NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.647 6.554Alınan Ücret ve Komisyonlar7.385 7.676Gayri Nakdi Kredilerden1.610 1.769Diğer(12) 5.775 5.907Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.738 -1.122Gayri Nakdi Kredilere-106 -49Diğer(12) -1.632 -1.073TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 833 2.730Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.573 1.707Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)9.440 -1.470Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-11.180 2.493DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 6.063 1.311FAALİYET BRÜT KÂRI27.439 22.612BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -5.416 -284DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-8.067 -8.727DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -13.940 -11.462NET FAALİYET KARI (ZARARI)16 2.139BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 16 2.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 163 -49Cari Vergi Karşılığı-648 -434Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi811 385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 179 2.090DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 179 2.090Grubun Karı (Zararı)179 2.090Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935401BIST