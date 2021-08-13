***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 656 0 0 189 0 0 0 0 1.999 2.844 0 2.844Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 4.457 0 0 132 0 0 19.260 18.127 1.999 217.296 0 217.296Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1.560 1.571 0 1.571Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -57 0 0 19.320 26.689 1.560 222.084 0 222.084Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER600.869 597.709 1.198.578 580.157 315.259 895.416GARANTİ VE KEFALETLER(1) 471.489 60.005 531.494 459.342 50.147 509.489Teminat Mektupları471.489 59.952 531.441 459.342 50.102 509.444Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler465.639 53.180 518.819 452.952 46.968 499.920Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları4.802 6.772 11.574 5.342 3.134 8.476Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 53 53 0 45 45Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 53 53 45 45Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 37.446 21.166 58.612 37.391 21.530 58.921Cayılamaz Taahhütler37.446 21.166 58.612 37.391 21.530 58.921Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.874 9.439 17.313 10.210 10.904 21.114Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri1.373 0 1.373 260 0 260İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.345 0 2.345 2.880 0 2.880Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.210 0 14.210 12.114 0 12.114İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 36 0 36Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.620 11.727 17.347 5.874 10.626 16.500Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.875 0 5.875Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler91.934 516.538 608.472 83.424 243.582 327.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.750 7.834 15.584 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.890 3.917 7.807 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.860 3.917 7.777 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri8.446 465.567 474.013 58.213 234.563 292.776Swap Para Alım İşlemleri0 236.794 236.794 1.916 143.174 145.090Swap Para Satım İşlemleri8.446 228.773 237.219 56.297 91.389 147.686Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları75.738 43.137 118.875 25.211 9.019 34.230Para Alım Opsiyonları41.401 43.079 84.480 23.120 9.019 32.139Para Satım Opsiyonları34.337 58 34.395 2.091 0 2.091Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.989.708 3.441.845 17.431.553 13.448.936 2.279.554 15.728.490EMANET KIYMETLER1.891.933 1.713.710 3.605.643 1.479.677 727.887 2.207.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları189.417 0 189.417 268.306 0 268.306Emanete Alınan Menkul Değerler1.646.826 885.943 2.532.769 1.146.883 706.039 1.852.922Tahsile Alınan Çekler3.619 9.675 13.294 13.705 10.352 24.057Tahsile Alınan Ticari Senetler500 532 1.032 1.150 463 1.613Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler51.571 817.560 869.131 49.633 11.033 60.666Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.030.579 1.728.135 2.758.714 1.079.323 1.551.667 2.630.990Menkul Kıymetler4.543 0 4.543 5.108 0 5.108Teminat Senetleri93.556 15.332 108.888 124.820 12.995 137.815Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul500.270 1.491.610 1.991.880 567.424 1.349.775 1.917.199Diğer Rehinli Kıymetler432.210 221.193 653.403 381.971 188.897 570.868Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.067.196 0 11.067.196 10.889.936 0 10.889.936BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.590.577 4.039.554 18.630.131 14.029.093 2.594.813 16.623.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı25.594 29.969Alınan Faizler67.544 40.243Ödenen Faizler-34.306 -14.282Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar14.470 13.753Elde Edilen Diğer Kazançlar23.241 16.239Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.211 2.762Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.190 -24.074Ödenen Vergiler-2.458 -422Diğer-19.118 -4.339Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-189.838 -4.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-14.083 1.771Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-32.958 282.864Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-33.880 -20.509Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)20.672 37.482Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.071 -233.405Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-56.771 -19.892Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-71.747 -52.431Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-164.244 25.849YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.200 -9.050İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -11.097Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 767Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-72.131 -10.765Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar66.889 13.577Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer42 -1.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.742 910Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit51.970 39.991Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-36.500 -32.500İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.739 -8.958Diğer11 2.377Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi34.629 18.660Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-127.073 36.369Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar663.765 222.104Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar536.692 258.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.560 1.999DİĞER KAPSAMLI GELİRLER11 845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 656Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -185Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar11 189Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri15 242Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4 -53TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.571 2.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)296.177 392.412 688.589 345.792 442.582 788.374Nakit ve Nakit Benzerleri258.704 379.052 637.756 323.246 434.122 757.368Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 24.703 204.274 228.977 10.079 187.815 197.894Bankalar(3) 47.510 174.778 222.288 28.874 246.307 275.181Para Piyasalarından Alacaklar186.644 0 186.644 284.643 0 284.643Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-153 0 -153 -350 0 -350Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 13.315 9.926 23.241 1.872 7.830 9.702Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 4.885 4.885 0 3.977 3.977Diğer Finansal Varlıklar13.315 5.041 18.356 1.872 3.853 5.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 23.600 1.792 25.392 20.150 0 20.150Devlet Borçlanma Senetleri22.083 0 22.083 18.582 0 18.582Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 1.792 1.792 51 0 51Türev Finansal Varlıklar(2) 558 1.642 2.200 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı558 1.642 2.200 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)624.393 380.279 1.004.672 611.019 371.158 982.177Krediler(5) 682.806 380.279 1.063.085 661.604 371.158 1.032.762Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-58.413 0 -58.413 -50.585 0 -50.585SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 5.000 5.000 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 23.255 0 23.255 30.552 0 30.552MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.410 0 6.410 6.368 0 6.368Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.410 0 6.410 6.368 0 6.368YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(11) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(11) 3.992 0 3.992 2.253 0 2.253DİĞER AKTİFLER (Net)(13) 48.614 3.285 51.899 25.188 2.613 27.801VARLIKLAR TOPLAMI1.007.841 775.976 1.783.817 1.026.172 816.353 1.842.525YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 482.315 719.179 1.201.494 453.195 728.518 1.181.713ALINAN KREDİLER(3) 8.951 81.264 90.215 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 165.484 0 165.484 222.093 0 222.093İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 35.316 0 35.316 19.275 0 19.275Bonolar35.316 0 35.316 19.275 0 19.275Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 167 2.383 2.550 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı167 2.383 2.550 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 5.616 0 5.616 12.524 0 12.524KARŞILIKLAR(9) 8.460 0 8.460 7.475 0 7.475Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.424 0 4.424 3.731 0 3.731Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.036 0 4.036 3.744 0 3.744CARİ VERGİ BORCU(10) 4.109 0 4.109 4.304 0 4.304ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 41.313 7.176 48.489 19.180 5.237 24.417ÖZKAYNAKLAR(13) 222.084 0 222.084 220.513 0 220.513Ödenmiş Sermaye175.000 175.000 175.000 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-428 0 -428 -428 0 -428Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-57 0 -57 -68 0 -68Kar Yedekleri19.320 0 19.320 18.604 0 18.604Yasal Yedekler(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar28.249 0 28.249 27.405 0 27.405Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.689 0 26.689 22.115 0 22.115Dönem Net Kâr veya Zararı1.560 0 1.560 5.290 0 5.290Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI973.815 810.002 1.783.817 967.263 875.262 1.842.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 68.818 41.531 35.843 19.339Kredilerden Alınan Faizler60.591 35.135 31.790 16.082Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler598 27 200 13Bankalardan Alınan Faizler1.212 1.034 641 331Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.653 2.557 1.033 1.608Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.135 2.444 1.730 1.070Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar902 0 532 -108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.233 2.444 1.198 1.178İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri629 334 449 235FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -35.758 -18.128 -17.679 -7.953Mevduata Verilen Faizler-29.447 -12.034 -15.286 -5.260Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.368 -1.071 -596 -538Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-565 -460 -321 -150İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.043 -1.287 -1.147 -649Kiralama Faiz Giderleri-831 -2.093 -329 -840Diğer Faiz Giderleri-1.504 -1.183 0 -516NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ33.060 23.403 18.164 11.386NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.189 11.638 4.542 5.084Alınan Ücret ve Komisyonlar14.145 13.821 6.760 6.145Gayri Nakdi Kredilerden3.464 3.519 1.854 1.750Diğer(12) 10.681 10.302 4.906 4.395Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.956 -2.183 -2.218 -1.061Gayri Nakdi Kredilere-199 -101 -93 -52Diğer(12) -3.757 -2.082 -2.125 -1.009TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 200 89 200 89TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 4.531 5.549 3.698 2.819Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.011 4.001 4.438 2.294Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.430 -2.116 -1.010 -646Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-10.910 3.664 270 1.171DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 8.231 3.196 2.197 1.885FAALİYET BRÜT KÂRI56.211 43.875 28.801 21.263BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -11.705 -1.620 -6.289 -1.336DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-17.268 -17.261 -9.201 -8.534DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -26.105 -23.002 -12.165 -11.540NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.133 1.992 1.146 -147BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.133 1.992 1.146 -147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 427 7 235 56Cari Vergi Karşılığı-1.316 -746 -668 -312Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -283 0 -245Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.743 1.036 903 613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.560 1.999 1.381 -91DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.560 1.999 1.381 -91Grubun Karı (Zararı)1.560 1.999 1.381 -91Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958093BIST