***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri ı (-)-58.204 -58.204 -50.557 0 -50.557SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 23.152 0 23.152 28.478 0 28.478MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 5.513 0 5.513 5.465 0 5.465Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.513 0 5.513 5.465 0 5.465YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 3.127 0 3.127 1.804 0 1.804DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 33.317 1.376 34.693 19.578 2.613 22.191VARLIKLAR TOPLAMI855.610 717.357 1.572.967 817.220 815.713 1.632.933YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 432.683 666.675 1.099.358 474.457 728.522 1.202.979ALINAN KREDİLER(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 17.822 0 17.822 2.941 0 2.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 49.478 0 49.478 22.823 0 22.823Bonolar49.478 0 49.478 22.823 0 22.823Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 3.876 0 3.876 10.501 0 10.501KARŞILIKLAR(9) 6.104 0 6.104 5.466 0 5.466Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.636 0 3.636 2.944 0 2.944Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.468 0 2.468 2.522 0 2.522CARİ VERGİ BORCU(10) 2.243 0 2.243 2.320 0 2.320ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 33.319 9.993 43.312 17.533 5.237 22.770ÖZKAYNAKLAR(13) 217.077 0 217.077 212.922 0 212.922Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-34 0 -34 -68 0 -68Kar Yedekleri16.743 0 16.743 16.709 0 16.709Yasal Yedekler(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.668 0 26.668 22.581 0 22.581Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı22.549 0 22.549 21.934 0 21.934Dönem Net Kâr veya Zararı4.119 0 4.119 647 0 647Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI815.894 757.073 1.572.967 757.667 875.266 1.632.933Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 98.690 57.600 33.028 17.266Kredilerden Alınan Faizler90.147 50.099 30.342 15.403Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.091 27 493 0Bankalardan Alınan Faizler1.626 1.164 421 237Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.610 2.650 418 482Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.350 3.533 1.117 1.126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.350 3.533 1.117 1.126İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri866 127 237 18FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -53.852 -24.366 -17.969 -6.428Mevduata Verilen Faizler-43.844 -15.769 -14.313 -3.712Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.446 -1.525 -1.079 -454Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.079 -607 -514 -147İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.915 -2.069 -1.830 -782Kiralama Faiz Giderleri-1.048 -2.683 -217 -803Diğer Faiz Giderleri-1.520 -1.713 -16 -530NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ44.838 33.234 15.059 10.838NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.554 6.556 771 2.010Alınan Ücret ve Komisyonlar8.565 10.502 2.727 3.422Gayri Nakdi Kredilerden5.096 5.281 1.623 1.752Diğer(12) 3.469 5.221 1.104 1.670Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.011 -3.946 -1.956 -1.412Gayri Nakdi Kredilere-234 -122 -72 -39Diğer(12) -5.777 -3.824 -1.884 -1.373TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.746 521 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 3.264 3.756 1.478 1.000Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.665 1.745 1.312 366Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.491 -3.250 318 -684Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-10.892 5.261 -152 1.318DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 10.288 4.620 2.154 1.465FAALİYET BRÜT KÂRI66.690 48.687 19.462 15.313BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -12.126 -2.077 -421 -482DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-303 0 -303 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-20.216 -19.480 -7.523 -5.916DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -31.223 -27.483 -10.984 -8.797NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.822 -353 231 118BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.822 -353 231 118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 1.297 609 -204 -110Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 -110Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.297 609 -204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 4.119 256 27 8DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 4.119 256 27 8Grubun Karı (Zararı)4.119 256 27 8Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978125BIST