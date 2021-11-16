***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.11.2021 18:26
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri ı (-)
-58.204 -58.204 -50.557 0 -50.557
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 23.152 0 23.152 28.478 0 28.478
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 5.513 0 5.513 5.465 0 5.465
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.513 0 5.513 5.465 0 5.465
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 3.127 0 3.127 1.804 0 1.804
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 33.317 1.376 34.693 19.578 2.613 22.191
VARLIKLAR TOPLAMI
855.610 717.357 1.572.967 817.220 815.713 1.632.933
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 432.683 666.675 1.099.358 474.457 728.522 1.202.979
ALINAN KREDİLER
(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 17.822 0 17.822 2.941 0 2.941
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 49.478 0 49.478 22.823 0 22.823
Bonolar
49.478 0 49.478 22.823 0 22.823
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
78 3.006 3.084 2.878 216 3.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 3.876 0 3.876 10.501 0 10.501
KARŞILIKLAR
(9) 6.104 0 6.104 5.466 0 5.466
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.636 0 3.636 2.944 0 2.944
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.468 0 2.468 2.522 0 2.522
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.243 0 2.243 2.320 0 2.320
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 33.319 9.993 43.312 17.533 5.237 22.770
ÖZKAYNAKLAR
(13) 217.077 0 217.077 212.922 0 212.922
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-34 0 -34 -68 0 -68
Kar Yedekleri
16.743 0 16.743 16.709 0 16.709
Yasal Yedekler
(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.668 0 26.668 22.581 0 22.581
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22.549 0 22.549 21.934 0 21.934
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.119 0 4.119 647 0 647
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
815.894 757.073 1.572.967 757.667 875.266 1.632.933
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 98.690 57.600 33.028 17.266
Kredilerden Alınan Faizler
90.147 50.099 30.342 15.403
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.091 27 493 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.626 1.164 421 237
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.610 2.650 418 482
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.350 3.533 1.117 1.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.350 3.533 1.117 1.126
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
866 127 237 18
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -53.852 -24.366 -17.969 -6.428
Mevduata Verilen Faizler
-43.844 -15.769 -14.313 -3.712
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.446 -1.525 -1.079 -454
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.079 -607 -514 -147
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.915 -2.069 -1.830 -782
Kiralama Faiz Giderleri
-1.048 -2.683 -217 -803
Diğer Faiz Giderleri
-1.520 -1.713 -16 -530
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
44.838 33.234 15.059 10.838
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.554 6.556 771 2.010
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.565 10.502 2.727 3.422
Gayri Nakdi Kredilerden
5.096 5.281 1.623 1.752
Diğer
(12) 3.469 5.221 1.104 1.670
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.011 -3.946 -1.956 -1.412
Gayri Nakdi Kredilere
-234 -122 -72 -39
Diğer
(12) -5.777 -3.824 -1.884 -1.373
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.746 521 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.264 3.756 1.478 1.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.665 1.745 1.312 366
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.491 -3.250 318 -684
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.892 5.261 -152 1.318
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 10.288 4.620 2.154 1.465
FAALİYET BRÜT KÂRI
66.690 48.687 19.462 15.313
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -12.126 -2.077 -421 -482
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-303 0 -303 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-20.216 -19.480 -7.523 -5.916
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -31.223 -27.483 -10.984 -8.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.822 -353 231 118
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.822 -353 231 118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.297 609 -204 -110
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 -110
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.297 609 -204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 4.119 256 27 8
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 4.119 256 27 8
Grubun Karı (Zararı)
4.119 256 27 8
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978125
BIST