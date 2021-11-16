***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 2.579 0 0 -55 0 0 16.683 18.816 498 212.178 0 212.178TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 0 2.579 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -55 0 0 16.683 21.395 498 212.178 0 212.178Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 -5 0 0 0 0 256 1.875 0 1.875Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 216 -498 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.343 0 0 0 -60 0 0 16.965 23.235 256 214.053 0 214.053Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.936 647 212.924 0 212.924TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.936 647 212.924 0 212.924Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 4.119 4.153 0 4.153Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -34 0 0 16.743 22.549 4.119 217.077 0 217.077Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER660.838 719.485 1.380.323 574.383 315.259 889.642GARANTİ VE KEFALETLER(1) 475.541 69.535 545.076 459.443 50.147 509.590Teminat Mektupları475.541 69.481 545.022 459.443 50.102 509.545Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler471.748 66.661 538.409 452.952 46.968 499.920Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları2.745 2.820 5.565 5.443 3.134 8.577Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 54 54 0 45 45Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 54 54 0 45 45Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 33.585 22.304 55.889 31.516 21.530 53.046Cayılamaz Taahhütler33.585 22.304 55.889 31.516 21.530 53.046Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.180 10.302 16.482 10.210 10.904 21.114Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri4.755 0 4.755 260 0 260İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.294 0 2.294 2.880 0 2.880Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.541 0 14.541 12.114 0 12.114İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 36 0 36Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.666 12.002 17.668 5.874 10.626 16.500Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri44.098 468.705 512.803 58.213 234.563 292.776Swap Para Alım İşlemleri0 256.381 256.381 1.916 143.174 145.090Swap Para Satım İşlemleri44.098 212.324 256.422 56.297 91.389 147.686Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları107.614 158.941 266.555 25.211 9.019 34.230Para Alım Opsiyonları56.660 77.967 134.627 23.120 9.019 32.139Para Satım Opsiyonları50.954 80.974 131.928 2.091 0 2.091Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 14.077.091 2.831.299 16.908.390 13.180.630 2.279.554 15.460.184EMANET KIYMETLER1.966.135 1.134.859 3.100.994 1.211.371 727.887 1.939.258Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.899.415 871.999 2.771.414 1.146.883 706.039 1.852.922Tahsile Alınan Çekler11.424 9.707 21.131 13.705 10.352 24.057Tahsile Alınan Ticari Senetler3.060 775 3.835 1.150 463 1.613Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler52.236 252.378 304.614 49.633 11.033 60.666Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER989.760 1.696.440 2.686.200 1.079.323 1.551.667 2.630.990Menkul Kıymetler4.633 0 4.633 5.108 0 5.108Teminat Senetleri95.825 15.521 111.346 124.820 12.995 137.815Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul504.470 1.494.442 1.998.912 567.424 1.349.775 1.917.199Diğer Rehinli Kıymetler384.832 186.477 571.309 381.971 188.897 570.868Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.121.196 0 11.121.196 10.889.936 0 10.889.936BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.737.929 3.550.784 18.288.713 13.755.013 2.594.813 16.349.826Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı24.615 25.004Alınan Faizler96.422 56.843Ödenen Faizler-53.007 -21.636Alınan Temettüler5.746 521Alınan Ücret ve Komisyonlar8.810 10.381Elde Edilen Diğer Kazançlar22.320 11.626Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.287 3.005Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.082 -27.916Ödenen Vergiler-2.971 -2.412Diğer-20.910 -5.408Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-258.973 -21.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10 -9.433Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-67.057 279.054Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.821 -843Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-48.570 -123.330Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-54.920 -38.157Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-16.433 -66.799Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-48.162 -62.213Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-234.358 3.283YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.626 -14.379İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.354 -4.911Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller68 10.686Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-127.192 -23.031Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar111.804 2.877Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer48 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit36.835 1.601Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit124.200 41.885Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-83.200 -27.000İhraç Edilen Sermaye Araçları3.474 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.673 -11.492Diğer34 -1.792Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi58.558 73.680Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-157.591 64.185Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 442.381 142.122Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 284.790 206.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.119 256DİĞER KAPSAMLI GELİRLER34 1.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.624Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 2.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar34 -5Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri45 -6Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11 1TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.153 1.875Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)79.993 358.064 438.057 121.871 441.942 563.813Nakit ve Nakit Benzerleri44.344 343.772 388.116 102.714 433.482 536.196Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 23.168 202.244 225.412 10.079 187.815 197.894Bankalar(3) 10.691 141.528 152.219 28.667 245.667 274.334Para Piyasalarından Alacaklar10.500 0 10.500 64.000 0 64.000Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15 0 -15 -32 0 -32Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 0 9.607 9.607 0 7.830 7.830Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 9.607 9.607 0 3.977 3.977Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 3.853 3.853Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 35.226 1.820 37.046 18.633 0 18.633Devlet Borçlanma Senetleri21.714 0 21.714 18.582 0 18.582Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar13.512 1.820 15.332 51 0 51Türev Finansal Varlıklar(2) 423 2.865 3.288 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı423 2.865 3.288 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)677.740 357.917 1.035.657 607.256 371.158 978.414Krediler(5) 735.944 357.917 1.093.861 657.813 371.158 1.028.971Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-58.204 -58.204 -50.557 0 -50.557SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 23.152 0 23.152 28.478 0 28.478MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 5.513 0 5.513 5.465 0 5.465Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.513 0 5.513 5.465 0 5.465YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 3.127 0 3.127 1.804 0 1.804DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 33.317 1.376 34.693 19.578 2.613 22.191VARLIKLAR TOPLAMI855.610 717.357 1.572.967 817.220 815.713 1.632.933YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 432.683 666.675 1.099.358 474.457 728.522 1.202.979ALINAN KREDİLER(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 17.822 0 17.822 2.941 0 2.941İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 49.478 0 49.478 22.823 0 22.823Bonolar49.478 0 49.478 22.823 0 22.823Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 3.876 0 3.876 10.501 0 10.501KARŞILIKLAR(9) 6.104 0 6.104 5.466 0 5.466Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.636 0 3.636 2.944 0 2.944Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.468 0 2.468 2.522 0 2.522CARİ VERGİ BORCU(10) 2.243 0 2.243 2.320 0 2.320ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 33.319 9.993 43.312 17.533 5.237 22.770ÖZKAYNAKLAR(13) 217.077 0 217.077 212.922 0 212.922Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.300 0 -1.300 -1.300 0 -1.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-34 0 -34 -68 0 -68Kar Yedekleri16.743 0 16.743 16.709 0 16.709Yasal Yedekler(14) 4.110 0 4.110 4.076 0 4.076Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.668 0 26.668 22.581 0 22.581Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı22.549 0 22.549 21.934 0 21.934Dönem Net Kâr veya Zararı4.119 0 4.119 647 0 647Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI815.894 757.073 1.572.967 757.667 875.266 1.632.933Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 98.690 57.600 33.028 17.266Kredilerden Alınan Faizler90.147 50.099 30.342 15.403Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.091 27 493 0Bankalardan Alınan Faizler1.626 1.164 421 237Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.610 2.650 418 482Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.350 3.533 1.117 1.126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.350 3.533 1.117 1.126İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri866 127 237 18FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -53.852 -24.366 -17.969 -6.428Mevduata Verilen Faizler-43.844 -15.769 -14.313 -3.712Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.446 -1.525 -1.079 -454Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.079 -607 -514 -147İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.915 -2.069 -1.830 -782Kiralama Faiz Giderleri-1.048 -2.683 -217 -803Diğer Faiz Giderleri-1.520 -1.713 -16 -530NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ44.838 33.234 15.059 10.838NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.554 6.556 771 2.010Alınan Ücret ve Komisyonlar8.565 10.502 2.727 3.422Gayri Nakdi Kredilerden5.096 5.281 1.623 1.752Diğer(12) 3.469 5.221 1.104 1.670Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.011 -3.946 -1.956 -1.412Gayri Nakdi Kredilere-234 -122 -72 -39Diğer(12) -5.777 -3.824 -1.884 -1.373TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 5.746 521 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 3.264 3.756 1.478 1.000Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.665 1.745 1.312 366Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.491 -3.250 318 -684Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-10.892 5.261 -152 1.318DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 10.288 4.620 2.154 1.465FAALİYET BRÜT KÂRI66.690 48.687 19.462 15.313BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -12.126 -2.077 -421 -482DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-303 0 -303 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-20.216 -19.480 -7.523 -5.916DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -31.223 -27.483 -10.984 -8.797NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.822 -353 231 118BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.822 -353 231 118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 1.297 609 -204 -110Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 -110Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.297 609 -204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 4.119 256 27 8DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 4.119 256 27 8Grubun Karı (Zararı)4.119 256 27 8Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978125BIST