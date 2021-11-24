***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.473 21.167 986 215.112 0 215.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.066 402 0 0 -3 0 0 0 0 3.603 5.068 0 5.068Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -613 0 0 0 -60 0 0 18.860 23.390 3.603 220.180 0 220.180Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 -220.513 0 -220.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 1.788 2.151 0 2.151Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan TutarlarII-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 295 0 0 19.320 26.689 1.788 222.664 0 222.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER666.612 719.485 1.386.097 580.157 315.259 895.416GARANTİ VE KEFALETLER(1) 475.440 69.535 544.975 459.342 50.147 509.489Teminat Mektupları475.440 69.481 544.921 459.342 50.102 509.444Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler471.748 66.661 538.409 452.952 46.968 499.920Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları2.644 2.820 5.464 5.342 3.134 8.476Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 54 54 0 45 45Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 54 54 0 45 45Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER39.460 22.304 61.764 37.391 21.530 58.921Cayılamaz Taahhütler39.460 22.304 61.764 37.391 21.530 58.921Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri(1) 6.180 10.302 16.482 10.210 10.904 21.114Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri4.755 0 4.755 260 0 260İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.294 0 2.294 2.880 0 2.880Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri(1) 14.541 0 14.541 12.114 0 12.114İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 36 0 36Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri(1) 5.666 12.002 17.668 5.874 10.626 16.500Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142 0 142 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.875 0 5.875Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler151.712 627.646 779.358 83.424 243.582 327.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri44.098 468.705 512.803 58.213 234.563 292.776Swap Para Alım İşlemleri0 256.381 256.381 1.916 143.174 145.090Swap Para Satım İşlemleri44.098 212.324 256.422 56.297 91.389 147.686Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları107.614 158.941 266.555 25.211 9.019 34.230Para Alım Opsiyonları56.660 77.967 134.627 23.120 9.019 32.139Para Satım Opsiyonları50.954 80.974 131.928 2.091 0 2.091Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER14.266.508 2.831.299 17.097.807 13.448.936 2.279.554 15.728.490EMANET KIYMETLER2.155.552 1.134.859 3.290.411 1.479.677 727.887 2.207.564Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları189.417 0 189.417 268.306 0 268.306Emanete Alınan Menkul Değerler(3) 1.899.415 871.999 2.771.414 1.146.883 706.039 1.852.922Tahsile Alınan Çekler11.424 9.707 21.131 13.705 10.352 24.057Tahsile Alınan Ticari Senetler3.060 775 3.835 1.150 463 1.613Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler52.236 252.378 304.614 49.633 11.033 60.666Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER989.760 1.696.440 2.686.200 1.079.323 1.551.667 2.630.990Menkul Kıymetler4.633 0 4.633 5.108 0 5.108Teminat Senetleri95.825 15.521 111.346 124.820 12.995 137.815Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul504.470 1.494.442 1.998.912 567.424 1.349.775 1.917.199Diğer Rehinli Kıymetler384.832 186.477 571.309 381.971 188.897 570.868Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.121.196 0 11.121.196 10.889.936 0 10.889.936BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.933.120 3.550.784 18.483.904 14.029.093 2.594.813 16.623.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı20.293 28.123Alınan Faizler100.686 58.967Ödenen FaizlerIV-3 -52.899 -24.127Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar20.113 20.817Elde Edilen Diğer Kazançlar24.778 19.848Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarI-5.i.g 1.287 3.005Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-40.695 -24.727Ödenen Vergiler-4.729 -3.039Diğer-28.448 -22.710Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-241.716 -44.499Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-15.243 -6.263Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-67.723 275.644Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-28.126 -5.520Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-48.578 -123.330Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-33.920 -28.149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-16.433 -66.833Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-31.693 -90.048Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-221.423 -16.376YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-26.467 18.346Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller-11.147 -5.789Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar68 11.078Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-127.192 -20.906Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar111.804 34.867Diğer-904FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit32.691 3.027Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit124.200 41.885Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-83.200 -27.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.309 -11.992Diğer0 134Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi58.558 73.937Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-156.641 78.934Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 464.433 171.909Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 307.792 250.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.788 3.603DİĞER KAPSAMLI GELİRLER363 1.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.468Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 1.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar363 -3Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri484 -4Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-121 1TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.151 5.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)242.140 358.675 600.815 345.792 442.582 788.374Nakit ve Nakit Benzerleri189.636 344.383 534.019 323.246 434.122 757.368Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 23.168 202.244 225.412 10.079 187.815 197.894Bankalar(3) 11.004 142.139 153.143 28.874 246.307 275.181Para Piyasalarından Alacaklar155.697 0 155.697 284.643 0 284.643Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-233 0 -233 -350 0 -350Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 15.338 9.607 24.945 1.872 7.830 9.702Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 9.607 9.607 0 3.977 3.977Diğer Finansal Varlıklar15.338 0 15.338 1.872 3.853 5.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 36.743 1.820 38.563 20.150 0 20.150Devlet Borçlanma Senetleri35.226 0 35.226 18.582 0 18.582Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 1.820 1.820 51 0 51Türev Finansal Varlıklar(2) 423 2.865 3.288 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı423 2.865 3.288 524 630 1.154Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)682.262 357.917 1.040.179 611.019 371.158 982.177Krediler(5) 740.500 357.917 1.098.417 661.604 371.158 1.032.762Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-58.238 0 -58.238 -50.585 0 -50.585SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 24.918 0 24.918 30.552 0 30.552MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.552 0 6.552 6.368 0 6.368Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.552 0 6.552 6.368 0 6.368YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(11) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(11) 3.822 0 3.822 2.253 0 2.253DİĞER AKTİFLER (Net)(13) 38.512 1.376 39.888 25.188 2.613 27.801VARLIKLAR TOPLAMI1.003.206 717.968 1.721.174 1.026.172 816.353 1.842.525YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 424.353 666.675 1.091.028 453.195 728.518 1.181.713ALINAN KREDİLER(3) 53.214 77.399 130.613 5.826 141.291 147.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 160.664 0 160.664 222.093 0 222.093İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 49.478 0 49.478 19.275 0 19.275Bonolar49.478 0 49.478 19.275 0 19.275Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı78 3.006 3.084 2.878 216 3.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 5.263 0 5.263 12.524 0 12.524KARŞILIKLAR(9) 9.039 0 9.039 7.475 0 7.475Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.153 0 4.153 3.731 0 3.731Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.886 0 4.886 3.744 0 3.744CARİ VERGİ BORCU(10) 4.045 0 4.045 4.304 0 4.304ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 35.303 9.993 45.296 19.180 5.237 24.417ÖZKAYNAKLAR(13) 222.664 0 222.664 220.513 0 220.513Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-428 0 -428 -428 0 -428Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler295 0 295 -68 0 -68Kar Yedekleri19.320 0 19.320 18.604 0 18.604Yasal Yedekler(14) 6.687 0 6.687 5.971 0 5.971Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar28.477 0 28.477 27.405 0 27.405Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.689 0 26.689 22.115 0 22.115Dönem Net Kâr veya Zararı1.788 0 1.788 5.290 0 5.290Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI964.101 757.073 1.721.174 967.263 875.262 1.842.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 103.513 59.714 34.695 18.183Kredilerden Alınan Faizler91.299 50.841 30.708 15.706Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.091 27 493 0Bankalardan Alınan Faizler1.634 1.527 422 493Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.527 3.082 874 525Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.096 3.784 1.961 1.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.746 251 844 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.350 3.533 1.117 1.340İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri866 453 237 119FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -53.745 -24.624 -17.987 -6.496Mevduata Verilen Faizler-43.736 -15.734 -14.289 -3.700Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.447 -1.525 -1.079 -454Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.079 -607 -514 -147İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.915 -2.069 -1.872 -782Kiralama Faiz Giderleri-1.048 -2.976 -217 -883Diğer Faiz Giderleri-1.520 -1.713 -16 -530NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ49.768 35.090 16.708 11.687NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14.125 17.826 3.936 6.188Alınan Ücret ve Komisyonlar19.868 20.938 5.723 7.117Gayri Nakdi Kredilerden5.083 5.266 1.619 1.747Diğer14.785 15.672 4.104 5.370Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.743 -3.112 -1.787 -929Gayri Nakdi Kredilere-288 -152 -89 -51Diğer-5.455 -2.960 -1.698 -878TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 200 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 6.689 7.961 2.158 2.412Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)9.013 5.596 2.002 1.595Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.794 -2.773 364 -657Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-11.118 5.138 -208 1.474DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 10.402 4.664 2.171 1.468FAALİYET BRÜT KÂRI81.184 65.630 24.973 21.755BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -12.126 -2.238 -421 -618DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-303 0 -303 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-26.821 -24.602 -9.553 -7.341DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -40.403 -34.698 -14.298 -11.696NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.531 4.092 398 2.100BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.531 4.092 398 2.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 257 -489 -170 -496Cari Vergi Karşılığı-1.281 -1.236 35 -490Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi241 0 241 -6Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.297 747 -446 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.788 3.603 228 1.604DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.788 3.603 228 1.604Grubun Karı (Zararı)1.788 3.603 228 1.604Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979521BIST