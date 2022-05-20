***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -14 0 0 0 -116 0 0 0 0 179 49 0 49Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189 0 -189 0 -189Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.664 1.222 0 0 -184 0 0 19.320 26.500 179 220.373 0 220.373Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -197 0 0 0 0 3.310 3.113 0 3.113Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 953 0 0 20.908 29.885 3.310 228.374 0 228.374Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER631.396 1.036.852 1.668.248 536.515 943.669 1.480.184GARANTİ VE KEFALETLER(1) 432.666 115.529 548.195 427.644 102.874 530.518Teminat Mektupları432.666 115.440 548.106 427.644 102.793 530.437Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler428.939 110.933 539.872 423.758 100.848 524.606Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları2.679 4.507 7.186 2.838 1.945 4.783Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 89 89 0 81 81Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 89 89 0 81 81Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 64.209 39.777 103.986 56.252 31.790 88.042Cayılamaz Taahhütler64.209 39.777 103.986 56.252 31.790 88.042Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri18.114 25.638 43.752 13.062 15.058 28.120Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri240 0 240 10.494 0 10.494İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.175 0 8.175 3.147 0 3.147Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri22.746 0 22.746 14.346 0 14.346İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 7 0 7Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri5.143 14.139 19.282 5.414 16.732 22.146Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri144 0 144 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.640 0 9.640 9.640 0 9.640Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR134.521 881.546 1.016.067 52.619 809.005 861.624Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler134.521 881.546 1.016.067 52.619 809.005 861.624Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.176 9.954 20.130 6.599 6.191 12.790Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.098 4.977 10.075 2.481 3.922 6.403Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.078 4.977 10.055 4.118 2.269 6.387Para ve Faiz Swap İşlemleri0 555.671 555.671 0 690.585 690.585Swap Para Alım İşlemleri0 277.581 277.581 0 345.809 345.809Swap Para Satım İşlemleri0 278.090 278.090 0 344.776 344.776Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları124.345 315.921 440.266 46.020 112.229 158.249Para Alım Opsiyonları65.490 119.147 184.637 31.600 32.776 64.376Para Satım Opsiyonları58.855 196.774 255.629 14.420 79.453 93.873Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 13.884.744 10.961.018 24.845.762 14.032.522 8.748.213 22.780.735EMANET KIYMETLER1.680.558 8.222.106 9.902.664 1.878.211 6.012.874 7.891.085Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları220.625 0 220.625 220.625 0 220.625Emanete Alınan Menkul Değerler1.395.490 1.754.477 3.149.967 1.594.276 1.327.895 2.922.171Tahsile Alınan Çekler11.258 24.804 36.062 10.465 22.675 33.140Tahsile Alınan Ticari Senetler30 1.243 1.273 30 1.145 1.175Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler53.155 6.441.582 6.494.737 52.815 4.661.159 4.713.974Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER942.267 2.738.912 3.681.179 1.003.915 2.735.339 3.739.254Menkul Kıymetler4.159 4.159 4.132 0 4.132Teminat Senetleri62.188 8.189 70.377 61.825 7.522 69.347Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul347.300 2.422.061 2.769.361 504.470 2.449.561 2.954.031Diğer Rehinli Kıymetler528.620 308.662 837.282 433.488 278.256 711.744Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.261.919 0 11.261.919 11.150.396 0 11.150.396BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.516.140 11.997.870 26.514.010 14.569.037 9.691.882 24.260.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-24.720 14.061Alınan Faizler43.059 23.722Ödenen Faizler-17.540 -11.809Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar8.015 7.660Elde Edilen Diğer Kazançlar13.125 5.511Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar216 1.890Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.844 -11.709Ödenen Vergiler-3.551 -434Diğer-56.200 -770Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim30.591 78.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.424 1.706Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış60.256 272.990Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-40.219 -10.265Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-45.475 67.899Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)68.570 -175.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-35.392 -31.869Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.427 -46.497Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.871 92.910YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-51.412 -648İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.282 -7.289Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller157 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-69.821 -6.377Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.101 13.018Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2.567 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.589 -946Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.000 30.869Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.500 -27.930İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.089 -1.783Diğer0 -2.102Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi43.646 19.783Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.484 111.099Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar680.686 222.104Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar672.202 333.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.310 179DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-197 -130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -14Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -17Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 3Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-197 -116Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-253 -145Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56 29TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.113 49Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)286.209 777.819 1.064.028 352.092 742.515 1.094.607Nakit ve Nakit Benzerleri231.793 737.553 969.346 309.388 721.868 1.031.256Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 31.407 415.294 446.701 41.615 346.508 388.123Bankalar(3) 36.115 321.560 357.675 84.944 375.360 460.304Para Piyasalarından Alacaklar164.310 699 165.009 183.072 0 183.072Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -39 -39 -243 0 -243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 8.614 15.831 24.445 15.570 14.087 29.657Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 15.831 15.831 0 14.087 14.087Diğer Finansal Varlıklar8.614 8.614 15.570 0 15.570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 45.206 22.167 67.373 26.654 2.743 29.397Devlet Borçlanma Senetleri43.689 0 43.689 25.137 0 25.137Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 22.167 22.167 0 2.743 2.743Türev Finansal Varlıklar(2) 596 2.268 2.864 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı596 2.268 2.864 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)554.510 617.980 1.172.490 643.607 594.099 1.237.706Krediler(5) 621.508 617.980 1.239.488 708.531 594.099 1.302.630Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-66.998 0 -66.998 -64.924 0 -64.924SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 26.664 0 26.664 27.557 0 27.557MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 6.351 0 6.351 6.390 0 6.390Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.351 0 6.351 6.390 0 6.390YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 1.874 0 1.874 2.584 0 2.584DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 41.426 5.153 46.579 30.049 4.419 34.468VARLIKLAR TOPLAMI922.034 1.400.952 2.322.986 1.067.279 1.341.033 2.408.312YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 499.182 1.252.701 1.751.883 533.817 1.192.034 1.725.851ALINAN KREDİLER(3) 9.522 132.655 142.177 43.137 134.423 177.560PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 115.486 0 115.486 187.909 0 187.909İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 19.514 0 19.514 24.066 0 24.066Bonolar19.514 0 19.514 24.066 0 24.066Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 565 2.824 3.389 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı565 2.824 3.389 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 4.601 0 4.601 5.065 0 5.065KARŞILIKLAR(9) 11.367 0 11.367 10.166 0 10.166Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.623 0 5.623 4.726 0 4.726Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.744 0 5.744 5.440 0 5.440CARİ VERGİ BORCU(10) 5.685 0 5.685 5.394 0 5.394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 31.084 9.426 40.510 26.543 17.320 43.863ÖZKAYNAKLAR(13) 228.374 0 228.374 225.261 0 225.261Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.682 0 -1.682 -1.682 0 -1.682Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler953 0 953 1.150 0 1.150Kar Yedekleri20.908 0 20.908 19.967 0 19.967Yasal Yedekler(14) 7.513 0 7.513 6.719 0 6.719Statü Yedekleri0 0 0 0 13.395 0 33.19 0 1.061.745 1.346.567 2.408.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 41.236 32.975Kredilerden Alınan Faizler33.049 28.801Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler637 398Bankalardan Alınan Faizler723 571Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.521 1.620Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.139 1.405Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.139 1.035İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.167 180FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -22.111 -18.079Mevduata Verilen Faizler-20.075 -14.161Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-568 -772Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-388 -244İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-851 -896Kiralama Faiz Giderleri-219 -502Diğer Faiz Giderleri-10 -1.504NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.125 14.896NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.895 5.647Alınan Ücret ve Komisyonlar8.159 7.385Gayri Nakdi Kredilerden1.626 1.610Diğer6.533 5.775Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.264 -1.738Gayri Nakdi Kredilere-106 -106Diğer-3.158 -1.632TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 8.381 833Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.544 2.573Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-404 9.440Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.241 -11.180DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 3.119 6.063FAALİYET BRÜT KÂRI35.520 27.439BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -3.049 -5.416DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-10.943 -8.067DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -17.046 -13.940NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.482 16BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 4.482 16SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -1.172 163Cari Vergi Karşılığı-406 -648Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-766 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 3.310 179DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 3.310 179Grubun Karı (Zararı)3.310 179Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031597BIST