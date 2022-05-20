***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
20.05.2022 20:09
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -14 0 0 0 -116 0 0 0 0 179 49 0 49
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189 0 -189 0 -189
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.664 1.222 0 0 -184 0 0 19.320 26.500 179 220.373 0 220.373
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -197 0 0 0 0 3.310 3.113 0 3.113
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 953 0 0 20.908 29.885 3.310 228.374 0 228.374
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
631.396 1.036.852 1.668.248 536.515 943.669 1.480.184
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 432.666 115.529 548.195 427.644 102.874 530.518
Teminat Mektupları
432.666 115.440 548.106 427.644 102.793 530.437
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
428.939 110.933 539.872 423.758 100.848 524.606
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
2.679 4.507 7.186 2.838 1.945 4.783
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 89 89 0 81 81
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 89 89 0 81 81
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 64.209 39.777 103.986 56.252 31.790 88.042
Cayılamaz Taahhütler
64.209 39.777 103.986 56.252 31.790 88.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
18.114 25.638 43.752 13.062 15.058 28.120
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
240 0 240 10.494 0 10.494
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.175 0 8.175 3.147 0 3.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.746 0 22.746 14.346 0 14.346
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 7 0 7
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.143 14.139 19.282 5.414 16.732 22.146
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
144 0 144 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.640 0 9.640 9.640 0 9.640
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
134.521 881.546 1.016.067 52.619 809.005 861.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
134.521 881.546 1.016.067 52.619 809.005 861.624
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.176 9.954 20.130 6.599 6.191 12.790
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.098 4.977 10.075 2.481 3.922 6.403
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.078 4.977 10.055 4.118 2.269 6.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 555.671 555.671 0 690.585 690.585
Swap Para Alım İşlemleri
0 277.581 277.581 0 345.809 345.809
Swap Para Satım İşlemleri
0 278.090 278.090 0 344.776 344.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
124.345 315.921 440.266 46.020 112.229 158.249
Para Alım Opsiyonları
65.490 119.147 184.637 31.600 32.776 64.376
Para Satım Opsiyonları
58.855 196.774 255.629 14.420 79.453 93.873
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 13.884.744 10.961.018 24.845.762 14.032.522 8.748.213 22.780.735
EMANET KIYMETLER
1.680.558 8.222.106 9.902.664 1.878.211 6.012.874 7.891.085
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
220.625 0 220.625 220.625 0 220.625
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.395.490 1.754.477 3.149.967 1.594.276 1.327.895 2.922.171
Tahsile Alınan Çekler
11.258 24.804 36.062 10.465 22.675 33.140
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30 1.243 1.273 30 1.145 1.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
53.155 6.441.582 6.494.737 52.815 4.661.159 4.713.974
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
942.267 2.738.912 3.681.179 1.003.915 2.735.339 3.739.254
Menkul Kıymetler
4.159 4.159 4.132 0 4.132
Teminat Senetleri
62.188 8.189 70.377 61.825 7.522 69.347
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
347.300 2.422.061 2.769.361 504.470 2.449.561 2.954.031
Diğer Rehinli Kıymetler
528.620 308.662 837.282 433.488 278.256 711.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.261.919 0 11.261.919 11.150.396 0 11.150.396
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.516.140 11.997.870 26.514.010 14.569.037 9.691.882 24.260.919
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-24.720 14.061
Alınan Faizler
43.059 23.722
Ödenen Faizler
-17.540 -11.809
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.015 7.660
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.125 5.511
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
216 1.890
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.844 -11.709
Ödenen Vergiler
-3.551 -434
Diğer
-56.200 -770
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
30.591 78.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.424 1.706
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
60.256 272.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.219 -10.265
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-45.475 67.899
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
68.570 -175.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-35.392 -31.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.427 -46.497
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.871 92.910
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-51.412 -648
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.282 -7.289
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
157 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-69.821 -6.377
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.101 13.018
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2.567 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.589 -946
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.000 30.869
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.500 -27.930
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.089 -1.783
Diğer
0 -2.102
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
43.646 19.783
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.484 111.099
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
680.686 222.104
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
672.202 333.203
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.310 179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-197 -130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -14
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -17
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-197 -116
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-253 -145
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56 29
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.113 49
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
286.209 777.819 1.064.028 352.092 742.515 1.094.607
Nakit ve Nakit Benzerleri
231.793 737.553 969.346 309.388 721.868 1.031.256
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 31.407 415.294 446.701 41.615 346.508 388.123
Bankalar
(3) 36.115 321.560 357.675 84.944 375.360 460.304
Para Piyasalarından Alacaklar
164.310 699 165.009 183.072 0 183.072
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -39 -39 -243 0 -243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 8.614 15.831 24.445 15.570 14.087 29.657
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 15.831 15.831 0 14.087 14.087
Diğer Finansal Varlıklar
8.614 8.614 15.570 0 15.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 45.206 22.167 67.373 26.654 2.743 29.397
Devlet Borçlanma Senetleri
43.689 0 43.689 25.137 0 25.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 22.167 22.167 0 2.743 2.743
Türev Finansal Varlıklar
(2) 596 2.268 2.864 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
596 2.268 2.864 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
554.510 617.980 1.172.490 643.607 594.099 1.237.706
Krediler
(5) 621.508 617.980 1.239.488 708.531 594.099 1.302.630
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-66.998 0 -66.998 -64.924 0 -64.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 26.664 0 26.664 27.557 0 27.557
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 6.351 0 6.351 6.390 0 6.390
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.351 0 6.351 6.390 0 6.390
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.874 0 1.874 2.584 0 2.584
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 41.426 5.153 46.579 30.049 4.419 34.468
VARLIKLAR TOPLAMI
922.034 1.400.952 2.322.986 1.067.279 1.341.033 2.408.312
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 499.182 1.252.701 1.751.883 533.817 1.192.034 1.725.851
ALINAN KREDİLER
(3) 9.522 132.655 142.177 43.137 134.423 177.560
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 115.486 0 115.486 187.909 0 187.909
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 19.514 0 19.514 24.066 0 24.066
Bonolar
19.514 0 19.514 24.066 0 24.066
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 565 2.824 3.389 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
565 2.824 3.389 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 4.601 0 4.601 5.065 0 5.065
KARŞILIKLAR
(9) 11.367 0 11.367 10.166 0 10.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.623 0 5.623 4.726 0 4.726
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.744 0 5.744 5.440 0 5.440
CARİ VERGİ BORCU
(10) 5.685 0 5.685 5.394 0 5.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 31.084 9.426 40.510 26.543 17.320 43.863
ÖZKAYNAKLAR
(13) 228.374 0 228.374 225.261 0 225.261
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.682 0 -1.682 -1.682 0 -1.682
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
953 0 953 1.150 0 1.150
Kar Yedekleri
20.908 0 20.908 19.967 0 19.967
Yasal Yedekler
(14) 7.513 0 7.513 6.719 0 6.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 13.395 0 33.19 0 1.061.745 1.346.567 2.408.312
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 41.236 32.975
Kredilerden Alınan Faizler
33.049 28.801
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
637 398
Bankalardan Alınan Faizler
723 571
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.521 1.620
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.139 1.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.139 1.035
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.167 180
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -22.111 -18.079
Mevduata Verilen Faizler
-20.075 -14.161
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-568 -772
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-388 -244
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-851 -896
Kiralama Faiz Giderleri
-219 -502
Diğer Faiz Giderleri
-10 -1.504
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.125 14.896
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.895 5.647
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.159 7.385
Gayri Nakdi Kredilerden
1.626 1.610
Diğer
6.533 5.775
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.264 -1.738
Gayri Nakdi Kredilere
-106 -106
Diğer
-3.158 -1.632
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 8.381 833
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.544 2.573
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-404 9.440
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.241 -11.180
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 3.119 6.063
FAALİYET BRÜT KÂRI
35.520 27.439
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -3.049 -5.416
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.943 -8.067
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -17.046 -13.940
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.482 16
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.482 16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.172 163
Cari Vergi Karşılığı
-406 -648
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-766 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.310 179
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.310 179
Grubun Karı (Zararı)
3.310 179
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031597
BIST