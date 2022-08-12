***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4.092 4.103 0 4.103Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -57 0 0 16.743 22.547 4.092 217.025 0 217.025Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 3.773 3.113 0 3.113Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 5.725 -6.027 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 5.725 -6.027 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -776 0 0 17.692 27.625 3.773 222.020 0 222.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER888.365 1.376.958 2.265.323 526.976 943.669 1.470.645GARANTİ VE KEFALETLER(1) 412.692 127.167 539.859 427.745 102.874 530.619Teminat Mektupları412.692 127.167 539.859 427.745 102.793 530.538Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler409.091 121.893 530.984 423.758 100.848 524.606Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları2.553 5.274 7.827 2.939 1.945 4.884Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 81 81Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 81 81Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 46.367 25.874 72.241 46.612 31.790 78.402Cayılamaz Taahhütler46.367 25.874 72.241 46.612 31.790 78.402Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.696 11.485 22.181 13.062 15.058 28.120Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri233 0 233 10.494 0 10.494İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.094 0 8.094 3.147 0 3.147Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri22.300 0 22.300 14.346 0 14.346İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 7 0 7Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.893 14.389 19.282 5.414 16.732 22.146Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri144 0 144 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri77.602 74.843 152.445 6.599 6.191 12.790Vadeli Döviz Alım İşlemleri67.722 11.530 79.252 2.481 3.922 6.403Vadeli Döviz Satım İşlemleri9.880 63.313 73.193 4.118 2.269 6.387Para ve Faiz Swap İşlemleri0 341.700 341.700 0 690.585 690.585Swap Para Alım İşlemleri0 171.087 171.087 0 345.809 345.809Swap Para Satım İşlemleri0 170.613 170.613 0 344.776 344.776Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları351.704 807.374 1.159.078 46.020 112.229 158.249Para Alım Opsiyonları172.549 348.946 521.495 31.600 32.776 64.376Para Satım Opsiyonları179.155 458.428 637.583 14.420 79.453 93.873Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 14.799.988 12.071.920 26.871.908 13.811.897 8.748.213 22.560.110EMANET KIYMETLER1.887.407 9.072.404 10.959.811 1.657.586 6.012.874 7.670.460Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.826.404 2.322.355 4.148.759 1.594.276 1.327.895 2.922.171Tahsile Alınan Çekler7.729 27.188 34.917 10.465 22.675 33.140Tahsile Alınan Ticari Senetler30 1.225 1.255 30 1.145 1.175Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler53.244 6.721.636 6.774.880 52.815 4.661.159 4.713.974Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER985.662 2.999.516 3.985.178 1.003.915 2.735.339 3.739.254Menkul Kıymetler3.758 0 3.758 4.132 0 4.132Teminat Senetleri63.025 9.030 72.055 61.825 7.522 69.347Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul336.980 2.642.364 2.979.344 504.470 2.449.561 2.954.031Diğer Rehinli Kıymetler581.899 348.122 930.021 433.488 278.256 711.744Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.926.919 0 11.926.919 11.150.396 0 11.150.396BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.688.353 13.448.878 29.137.231 14.338.873 9.691.882 24.030.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-22.960 14.474Alınan Faizler76.820 64.430Ödenen Faizler-35.897 -34.431Alınan Temettüler3.697 5.746Alınan Ücret ve Komisyonlar8.295 6.163Elde Edilen Diğer Kazançlar13.916 20.158Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.357 1.211Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.417 -19.119Ödenen Vergiler-3.108 -1.644Diğer-72.623 -28.040Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim370.128 -125.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.688 -544Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış17.440 -30.764Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-58.066 -31.293Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-17 20.707Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)200.427 -22.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)186.694 -56.771Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)21.962 -4.542Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı347.168 -110.760YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-44.162 5.272İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.282 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller157 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-62.866 -73.648Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22.101 78.890Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2.272 30FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.379 4.878Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 48.560Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -36.500İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-719 -7.193Diğer-660 11Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi43.590 34.629Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)345.217 -65.981Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar663.950 442.381Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.009.167 376.400Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.773 4.092DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-660 11Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-660 11Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-846 15Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler186 -4TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.113 4.103Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)196.972 1.112.269 1.309.241 161.879 741.796 903.675Nakit ve Nakit Benzerleri158.890 1.089.556 1.248.446 136.262 721.149 857.411Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 55.935 422.188 478.123 41.615 346.508 388.123Bankalar(3) 13.018 667.368 680.386 84.684 374.641 459.325Para Piyasalarından Alacaklar90.000 0 90.000 10.000 0 10.000Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -63 0 -63 -37 0 -37Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 0 15.923 15.923 0 14.087 14.087Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 15.923 15.923 0 14.087 14.087Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 36.144 0 36.144 25.137 2.743 27.880Devlet Borçlanma Senetleri36.144 0 36.144 25.137 0 25.137Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.743 2.743Türev Finansal Varlıklar(2) 1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)617.854 591.179 1.209.033 639.117 594.099 1.233.216Krediler(5) 692.305 591.179 1.283.484 704.008 594.099 1.298.107Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-74.451 0 -74.451 -64.891 0 -64.891SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 25.365 0 25.365 26.009 0 26.009MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 5.289 0 5.289 5.309 0 5.309Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.289 0 5.289 5.309 0 5.309YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 3.478 0 3.478 2.182 0 2.182DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 64.785 5.864 70.649 26.412 4.419 30.831VARLIKLAR TOPLAMI946.511 1.709.312 2.655.823 893.676 1.340.314 2.233.990YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 698.182 1.251.356 1.949.538 545.382 1.192.034 1.737.416ALINAN KREDİLER(3) 9.386 354.868 364.254 43.137 134.423 177.560PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 33.197 0 33.197 15.315 0 15.315İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 0 0 0 24.066 0 24.066Bonolar0 0 0 24.066 0 24.066Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 3.394 0 3.394 4.108 0 4.108KARŞILIKLAR(9) 7.614 0 7.614 7.229 0 7.229Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.832 0 4.832 4.251 0 4.251Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.782 0 2.782 2.978 0 2.978CARİ VERGİ BORCU(10) 3.203 0 3.203 3.099 0 3.099ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 57.384 8.518 65.902 25.793 17.320 43.113ÖZKAYNAKLAR(13) 222.020 0 222.020 218.907 0 218.907Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.294 0 -1.294 -1.294 0 -1.294Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-776 0 -776 -116 0 -116Kar Yedekleri17.692 0 17.692 17.390 0 17.390Yasal Yedekler(14) 4.444 0 4.444 4.142 0 4.142Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 13.248 0 13.248 13.248 0 13.248Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar31.398 0 31.398 27.927 0 27.927Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı27.625 0 27.625 21.900 0 21.900Dönem Net Kâr veya Zararı3.773 0 3.773 6.027 0 6.027Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.036.341 1.619.482 2.655.823 887.423 1.346.567 2.233.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 83.382 65.662 44.146 34.354Kredilerden Alınan Faizler70.726 59.805 38.281 31.369Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler734 598 97 200Bankalardan Alınan Faizler1.030 1.205 307 635Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler6.405 1.192 3.064 545Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.741 2.233 2.103 1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.741 2.233 2.103 1.156Diğer Faiz Gelirleri746 629 294 449FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -47.615 -35.883 -25.771 -17.704Mevduata Verilen Faizler-43.823 -29.531 -23.748 -15.311Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-770 -1.367 -469 -595Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.255 -565 -867 -321İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.337 -2.085 -486 -1.147Kiralama Faiz Giderleri-419 -831 -200 -329Diğer Faiz Giderleri-11 -1.504 -1 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ35.767 29.779 18.375 16.650NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.135 1.783 486 801Alınan Ücret ve Komisyonlar8.201 5.838 4.083 3.059Gayri Nakdi Kredilerden3.432 3.473 1.801 1.858Diğer(12) 4.769 2.365 2.282 1.201Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.066 -4.055 -3.597 -2.258Gayri Nakdi Kredilere-191 -162 -107 -72Diğer(12) -6.875 -3.893 -3.490 -2.186TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 3.697 5.746 3.697TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 13.216 1.786 6.652 2.188Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.778 4.353 1.939 2.970Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.457 8.173 1.984 -1.178Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.981 -10.740 2.729 396DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 8.655 8.134 5.462 2.133FAALİYET BRÜT KÂRI62.470 47.228 34.672 21.772BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -13.277 -11.705 -10.228 -6.289DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-173 0 -173 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-16.716 -12.693 -8.471 -6.241DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -29.641 -20.268 -15.954 -9.714NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.663 2.562 -154 -472BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 2.663 2.562 -154 -472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 1.110 1.530 1.844 759Cari Vergi Karşılığı0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 734 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.110 1.530 1.110 759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 3.773 4.092 1.690 287DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 3.773 4.092 1.690 287Grubun Karı (Zararı)3.773 4.092 1.690 287Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055134BIST