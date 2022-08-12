***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 18:11
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -68 0 0 16.709 21.934 647 212.922 0 212.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4.092 4.103 0 4.103
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 613 -647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.300 0 0 0 -57 0 0 16.743 22.547 4.092 217.025 0 217.025
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -116 0 0 17.390 21.900 6.027 218.907 0 218.907
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 3.773 3.113 0 3.113
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 5.725 -6.027 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 5.725 -6.027 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 -776 0 0 17.692 27.625 3.773 222.020 0 222.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
888.365 1.376.958 2.265.323 526.976 943.669 1.470.645
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 412.692 127.167 539.859 427.745 102.874 530.619
Teminat Mektupları
412.692 127.167 539.859 427.745 102.793 530.538
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
409.091 121.893 530.984 423.758 100.848 524.606
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
2.553 5.274 7.827 2.939 1.945 4.884
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 81 81
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 81 81
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 46.367 25.874 72.241 46.612 31.790 78.402
Cayılamaz Taahhütler
46.367 25.874 72.241 46.612 31.790 78.402
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.696 11.485 22.181 13.062 15.058 28.120
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
233 0 233 10.494 0 10.494
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.094 0 8.094 3.147 0 3.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.300 0 22.300 14.346 0 14.346
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 7 0 7
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.893 14.389 19.282 5.414 16.732 22.146
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
144 0 144 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
77.602 74.843 152.445 6.599 6.191 12.790
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
67.722 11.530 79.252 2.481 3.922 6.403
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.880 63.313 73.193 4.118 2.269 6.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 341.700 341.700 0 690.585 690.585
Swap Para Alım İşlemleri
0 171.087 171.087 0 345.809 345.809
Swap Para Satım İşlemleri
0 170.613 170.613 0 344.776 344.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
351.704 807.374 1.159.078 46.020 112.229 158.249
Para Alım Opsiyonları
172.549 348.946 521.495 31.600 32.776 64.376
Para Satım Opsiyonları
179.155 458.428 637.583 14.420 79.453 93.873
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 14.799.988 12.071.920 26.871.908 13.811.897 8.748.213 22.560.110
EMANET KIYMETLER
1.887.407 9.072.404 10.959.811 1.657.586 6.012.874 7.670.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.826.404 2.322.355 4.148.759 1.594.276 1.327.895 2.922.171
Tahsile Alınan Çekler
7.729 27.188 34.917 10.465 22.675 33.140
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30 1.225 1.255 30 1.145 1.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
53.244 6.721.636 6.774.880 52.815 4.661.159 4.713.974
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
985.662 2.999.516 3.985.178 1.003.915 2.735.339 3.739.254
Menkul Kıymetler
3.758 0 3.758 4.132 0 4.132
Teminat Senetleri
63.025 9.030 72.055 61.825 7.522 69.347
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
336.980 2.642.364 2.979.344 504.470 2.449.561 2.954.031
Diğer Rehinli Kıymetler
581.899 348.122 930.021 433.488 278.256 711.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.926.919 0 11.926.919 11.150.396 0 11.150.396
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.688.353 13.448.878 29.137.231 14.338.873 9.691.882 24.030.755
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-22.960 14.474
Alınan Faizler
76.820 64.430
Ödenen Faizler
-35.897 -34.431
Alınan Temettüler
3.697 5.746
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.295 6.163
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.916 20.158
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.357 1.211
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.417 -19.119
Ödenen Vergiler
-3.108 -1.644
Diğer
-72.623 -28.040
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
370.128 -125.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.688 -544
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
17.440 -30.764
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.066 -31.293
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-17 20.707
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
200.427 -22.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
186.694 -56.771
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
21.962 -4.542
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
347.168 -110.760
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-44.162 5.272
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.282 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
157 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-62.866 -73.648
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.101 78.890
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2.272 30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.379 4.878
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 48.560
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -36.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-719 -7.193
Diğer
-660 11
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
43.590 34.629
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
345.217 -65.981
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
663.950 442.381
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.009.167 376.400
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.773 4.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-660 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-660 11
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-846 15
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
186 -4
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.113 4.103
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
196.972 1.112.269 1.309.241 161.879 741.796 903.675
Nakit ve Nakit Benzerleri
158.890 1.089.556 1.248.446 136.262 721.149 857.411
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 55.935 422.188 478.123 41.615 346.508 388.123
Bankalar
(3) 13.018 667.368 680.386 84.684 374.641 459.325
Para Piyasalarından Alacaklar
90.000 0 90.000 10.000 0 10.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -63 0 -63 -37 0 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 15.923 15.923 0 14.087 14.087
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 15.923 15.923 0 14.087 14.087
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 36.144 0 36.144 25.137 2.743 27.880
Devlet Borçlanma Senetleri
36.144 0 36.144 25.137 0 25.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.743 2.743
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
617.854 591.179 1.209.033 639.117 594.099 1.233.216
Krediler
(5) 692.305 591.179 1.283.484 704.008 594.099 1.298.107
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.451 0 -74.451 -64.891 0 -64.891
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 25.365 0 25.365 26.009 0 26.009
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 5.289 0 5.289 5.309 0 5.309
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.289 0 5.289 5.309 0 5.309
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 3.478 0 3.478 2.182 0 2.182
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 64.785 5.864 70.649 26.412 4.419 30.831
VARLIKLAR TOPLAMI
946.511 1.709.312 2.655.823 893.676 1.340.314 2.233.990
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 698.182 1.251.356 1.949.538 545.382 1.192.034 1.737.416
ALINAN KREDİLER
(3) 9.386 354.868 364.254 43.137 134.423 177.560
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 33.197 0 33.197 15.315 0 15.315
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 24.066 0 24.066
Bonolar
0 0 0 24.066 0 24.066
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 3.394 0 3.394 4.108 0 4.108
KARŞILIKLAR
(9) 7.614 0 7.614 7.229 0 7.229
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.832 0 4.832 4.251 0 4.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.782 0 2.782 2.978 0 2.978
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.203 0 3.203 3.099 0 3.099
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 57.384 8.518 65.902 25.793 17.320 43.113
ÖZKAYNAKLAR
(13) 222.020 0 222.020 218.907 0 218.907
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.294 0 -1.294 -1.294 0 -1.294
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-776 0 -776 -116 0 -116
Kar Yedekleri
17.692 0 17.692 17.390 0 17.390
Yasal Yedekler
(14) 4.444 0 4.444 4.142 0 4.142
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 13.248 0 13.248 13.248 0 13.248
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.398 0 31.398 27.927 0 27.927
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
27.625 0 27.625 21.900 0 21.900
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.773 0 3.773 6.027 0 6.027
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.036.341 1.619.482 2.655.823 887.423 1.346.567 2.233.990
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 83.382 65.662 44.146 34.354
Kredilerden Alınan Faizler
70.726 59.805 38.281 31.369
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
734 598 97 200
Bankalardan Alınan Faizler
1.030 1.205 307 635
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.405 1.192 3.064 545
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.741 2.233 2.103 1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.741 2.233 2.103 1.156
Diğer Faiz Gelirleri
746 629 294 449
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -47.615 -35.883 -25.771 -17.704
Mevduata Verilen Faizler
-43.823 -29.531 -23.748 -15.311
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-770 -1.367 -469 -595
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.255 -565 -867 -321
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.337 -2.085 -486 -1.147
Kiralama Faiz Giderleri
-419 -831 -200 -329
Diğer Faiz Giderleri
-11 -1.504 -1 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
35.767 29.779 18.375 16.650
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.135 1.783 486 801
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.201 5.838 4.083 3.059
Gayri Nakdi Kredilerden
3.432 3.473 1.801 1.858
Diğer
(12) 4.769 2.365 2.282 1.201
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.066 -4.055 -3.597 -2.258
Gayri Nakdi Kredilere
-191 -162 -107 -72
Diğer
(12) -6.875 -3.893 -3.490 -2.186
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.697 5.746 3.697
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 13.216 1.786 6.652 2.188
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.778 4.353 1.939 2.970
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.457 8.173 1.984 -1.178
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.981 -10.740 2.729 396
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 8.655 8.134 5.462 2.133
FAALİYET BRÜT KÂRI
62.470 47.228 34.672 21.772
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -13.277 -11.705 -10.228 -6.289
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-173 0 -173 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-16.716 -12.693 -8.471 -6.241
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -29.641 -20.268 -15.954 -9.714
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.663 2.562 -154 -472
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.663 2.562 -154 -472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 1.110 1.530 1.844 759
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 734 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.110 1.530 1.110 759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.773 4.092 1.690 287
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.773 4.092 1.690 287
Grubun Karı (Zararı)
3.773 4.092 1.690 287
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055134
BIST