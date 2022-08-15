***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1.560 1.571 0 1.571Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -57 0 0 19.320 26.689 1.560 222.084 0 222.084Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 1.805 1.145 0 1.145Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 490 0 0 20.908 29.885 1.805 226.406 0 226.406Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER902.904 1.376.958 2.279.862 536.515 943.669 1.480.184GARANTİ VE KEFALETLER(1) 412.591 127.167 539.758 427.644 102.874 530.518Teminat Mektupları412.591 127.167 539.758 427.644 102.793 530.437Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler409.091 121.893 530.984 423.758 100.848 524.606Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.048 0 1.048Diğer Teminat Mektupları2.452 5.274 7.726 2.838 1.945 4.783Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 81 81Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 81 81Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 61.007 25.874 86.881 56.252 31.790 88.042Cayılamaz Taahhütler61.007 25.874 86.881 56.252 31.790 88.042Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.696 11.485 22.181 13.062 15.058 28.120Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri233 0 233 10.494 0 10.494İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.094 0 8.094 3.147 0 3.147Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri22.300 0 22.300 14.346 0 14.346İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7 0 7 7 0 7Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.893 14.389 19.282 5.414 16.732 22.146Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri144 0 144 142 0 142Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler14.640 0 14.640 9.640 0 9.640Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri77.602 74.843 152.445 6.599 6.191 12.790Vadeli Döviz Alım İşlemleri67.722 11.530 79.252 2.481 3.922 6.403Vadeli Döviz Satım İşlemleri9.880 63.313 73.193 4.118 2.269 6.387Para ve Faiz Swap İşlemleri0 341.700 341.700 0 690.585 690.585Swap Para Alım İşlemleri0 171.087 171.087 0 345.809 345.809Swap Para Satım İşlemleri0 170.613 170.613 0 344.776 344.776Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları351.704 807.374 1.159.078 46.020 112.229 158.249Para Alım Opsiyonları172.549 348.946 521.495 31.600 32.776 64.376Para Satım Opsiyonları179.155 458.428 637.583 14.420 79.453 93.873Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 15.004.384 12.071.920 27.076.304 14.032.522 8.748.213 22.780.735EMANET KIYMETLER2.091.803 9.072.404 11.164.207 1.878.211 6.012.874 7.891.085Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları204.396 0 204.396 220.625 0 220.625Emanete Alınan Menkul Değerler1.826.404 2.322.355 4.148.759 1.594.276 1.327.895 2.922.171Tahsile Alınan Çekler7.729 27.188 34.917 10.465 22.675 33.140Tahsile Alınan Ticari Senetler30 1.225 1.255 30 1.145 1.175Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler53.244 6.721.636 6.774.880 52.815 4.661.159 4.713.974Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER985.662 2.999.516 3.985.178 1.003.915 2.735.339 3.739.254Menkul Kıymetler3.758 0 3.758 4.132 0 4.132Teminat Senetleri63.025 9.030 72.055 61.825 7.522 69.347Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul336.980 2.642.364 2.979.344 504.470 2.449.561 2.954.031Diğer Rehinli Kıymetler581.899 348.122 930.021 433.488 278.256 711.744Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.926.919 0 11.926.919 11.150.396 0 11.150.396BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.907.288 13.448.878 29.356.166 14.569.037 9.691.882 24.260.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-124.239 25.594Alınan Faizler79.686 67.544Ödenen Faizler-35.908 -34.306Alınan Temettüler259 200Alınan Ücret ve Komisyonlar16.448 14.470Elde Edilen Diğer Kazançlar17.590 23.241Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.357 1.211Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-23.824 -25.190Ödenen Vergiler-5.282 -2.458Diğer-176.565 -19.118Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim292.378 -189.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.411 -14.083Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış15.615 -32.958Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-76.018 -33.880Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-53.520 20.672Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)265.143 -1.071Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)186.694 -56.771Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-39.125 -71.747Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı168.139 -164.244YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-27.269 -5.200İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.126 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller157 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-159.418 -72.131Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar142.685 66.889Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2.567 42FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.692 7.742Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.000 51.970Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.500 -36.500İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.192 -7.739Diğer0 11Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi150.521 34.629Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)285.699 -127.073Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar680.686 663.765Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar966.385 536.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.805 1.560DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-660 11Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-660 11Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-846 15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler186 -4TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.145 1.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)334.872 1.114.088 1.448.960 352.092 742.515 1.094.607Nakit ve Nakit Benzerleri271.604 1.091.375 1.362.979 309.388 721.868 1.031.256Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 55.935 422.188 478.123 41.615 346.508 388.123Bankalar(3) 13.584 668.232 681.816 84.944 375.360 460.304Para Piyasalarından Alacaklar202.148 955 203.103 183.072 0 183.072Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -63 0 -63 -243 0 -243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 23.669 15.923 39.592 15.570 14.087 29.657Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 15.923 15.923 0 14.087 14.087Diğer Finansal Varlıklar23.669 0 23.669 15.570 0 15.570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 37.661 0 37.661 26.654 2.743 29.397Devlet Borçlanma Senetleri36.144 0 36.144 25.137 0 25.137Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.743 2.743Türev Finansal Varlıklar(2) 1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)624.169 591.179 1.215.348 643.607 594.099 1.237.706Krediler(5) 698.620 591.179 1.289.799 708.531 594.099 1.302.630Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-74.451 0 -74.451 -64.924 0 -64.924SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 26.322 0 26.322 27.557 0 27.557MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 6.363 0 6.363 6.390 0 6.390Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.363 0 6.363 6.390 0 6.390YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(11) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 3.915 0 3.915 2.584 0 2.584DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 69.270 5.864 75.134 30.049 4.419 34.468VARLIKLAR TOPLAMI1.069.911 1.711.131 2.781.042 1.067.279 1.341.033 2.408.312YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 697.830 1.251.356 1.949.186 533.817 1.192.034 1.725.851ALINAN KREDİLER(3) 9.386 354.868 364.254 43.137 134.423 177.560PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 145.443 0 145.443 187.909 0 187.909İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 0 0 0 24.066 0 24.066Bonolar0 0 0 24.066 0 24.066Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 3.867 0 3.867 5.065 0 5.065KARŞILIKLAR(9) 10.585 0 10.585 10.166 0 10.166Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı5.372 0 5.372 4.726 0 4.726Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.213 0 5.213 5.440 0 5.440CARİ VERGİ BORCU(10) 4.625 0 4.625 5.394 0 5.394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 61.457 8.518 69.975 26.543 17.320 43.863ÖZKAYNAKLAR(13) 226.406 0 226.406 225.261 0 225.261Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.682 0 -1.682 -1.682 0 -1.682Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler490 0 490 1.150 0 1.150Kar Yedekleri20.908 0 20.908 19.967 0 19.967Yasal Yedekler(14) 7.513 0 7.513 6.719 0 6.719Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 13.395 0 13.395 13.248 0 13.248Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar31.690 0 31.690 30.826 0 30.826Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı29.885 0 29.885 26.042 0 26.042Dönem Net Kâr veya Zararı1.805 0 1.805 4.784 0 4.784Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.161.560 1.619.482 2.781.042 1.061.745 1.346.567 2.408.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 86.248 68.818 45.012 35.843Kredilerden Alınan Faizler71.726 60.591 38.677 31.790Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler734 598 97 200Bankalardan Alınan Faizler1.301 1.212 578 641Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler6.702 2.653 3.181 1.033Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.616 3.135 2.477 1.730Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 902 0 532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.616 2.233 2.477 1.198İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.169 629 2 449FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -47.614 -35.758 -25.503 -17.679Mevduata Verilen Faizler-43.823 -29.447 -23.748 -15.286Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-769 -1.368 -201 -596Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.255 -565 -867 -321İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.337 -2.043 -486 -1.147Kiralama Faiz Giderleri-419 -831 -200 -329Diğer Faiz Giderleri-11 -1.504 -1 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ38.634 33.060 19.509 18.164NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ9.602 10.189 4.707 4.542Alınan Ücret ve Komisyonlar16.354 14.145 8.195 6.760Gayri Nakdi Kredilerden3.422 3.464 1.796 1.854Diğer(12) 12.932 10.681 6.399 4.906Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.752 -3.956 -3.488 -2.218Gayri Nakdi Kredilere-273 -199 -167 -93Diğer(12) -6.479 -3.757 -3.321 -2.125TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 259 200 259 200TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 17.106 4.531 8.725 3.698Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)9.351 7.011 3.807 4.438Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.572 8.430 1.976 -1.010Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)6.183 -10.910 2.942 270DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 8.439 8.231 5.320 2.197FAALİYET BRÜT KÂRI74.040 56.211 38.520 28.801BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -13.277 -11.705 -10.228 -6.289DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-173 0 -173 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-22.737 -17.268 -11.794 -9.201DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -36.655 -26.105 -19.609 -12.165NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.198 1.133 -3.284 1.146BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.198 1.133 -3.284 1.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 607 427 1.779 235Cari Vergi Karşılığı-464 -1.316 -58 -668Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 766 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.071 1.743 1.071 903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.805 1.560 -1.505 1.381DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.805 1.560 -1.505 1.381Grubun Karı (Zararı)1.805 1.560 -1.505 1.381Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055558BIST