***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
15.08.2022 18:16
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -68 0 0 18.604 22.115 5.290 220.513 0 220.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1.560 1.571 0 1.571
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 4.574 -5.290 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.650 1.222 0 0 -57 0 0 19.320 26.689 1.560 222.084 0 222.084
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 1.150 0 0 19.967 26.042 4.784 225.261 0 225.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 1.805 1.145 0 1.145
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 3.843 -4.784 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
V 175.000 0 0 0 0 -1.650 -32 0 0 490 0 0 20.908 29.885 1.805 226.406 0 226.406
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
902.904 1.376.958 2.279.862 536.515 943.669 1.480.184
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 412.591 127.167 539.758 427.644 102.874 530.518
Teminat Mektupları
412.591 127.167 539.758 427.644 102.793 530.437
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
409.091 121.893 530.984 423.758 100.848 524.606
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.048 0 1.048 1.048 0 1.048
Diğer Teminat Mektupları
2.452 5.274 7.726 2.838 1.945 4.783
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 81 81
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 81 81
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 61.007 25.874 86.881 56.252 31.790 88.042
Cayılamaz Taahhütler
61.007 25.874 86.881 56.252 31.790 88.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.696 11.485 22.181 13.062 15.058 28.120
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
233 0 233 10.494 0 10.494
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.094 0 8.094 3.147 0 3.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.300 0 22.300 14.346 0 14.346
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7 0 7 7 0 7
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.893 14.389 19.282 5.414 16.732 22.146
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
144 0 144 142 0 142
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.640 0 14.640 9.640 0 9.640
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
429.306 1.223.917 1.653.223 52.619 809.005 861.624
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
77.602 74.843 152.445 6.599 6.191 12.790
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
67.722 11.530 79.252 2.481 3.922 6.403
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.880 63.313 73.193 4.118 2.269 6.387
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 341.700 341.700 0 690.585 690.585
Swap Para Alım İşlemleri
0 171.087 171.087 0 345.809 345.809
Swap Para Satım İşlemleri
0 170.613 170.613 0 344.776 344.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
351.704 807.374 1.159.078 46.020 112.229 158.249
Para Alım Opsiyonları
172.549 348.946 521.495 31.600 32.776 64.376
Para Satım Opsiyonları
179.155 458.428 637.583 14.420 79.453 93.873
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 15.004.384 12.071.920 27.076.304 14.032.522 8.748.213 22.780.735
EMANET KIYMETLER
2.091.803 9.072.404 11.164.207 1.878.211 6.012.874 7.891.085
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
204.396 0 204.396 220.625 0 220.625
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.826.404 2.322.355 4.148.759 1.594.276 1.327.895 2.922.171
Tahsile Alınan Çekler
7.729 27.188 34.917 10.465 22.675 33.140
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30 1.225 1.255 30 1.145 1.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
53.244 6.721.636 6.774.880 52.815 4.661.159 4.713.974
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
985.662 2.999.516 3.985.178 1.003.915 2.735.339 3.739.254
Menkul Kıymetler
3.758 0 3.758 4.132 0 4.132
Teminat Senetleri
63.025 9.030 72.055 61.825 7.522 69.347
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
336.980 2.642.364 2.979.344 504.470 2.449.561 2.954.031
Diğer Rehinli Kıymetler
581.899 348.122 930.021 433.488 278.256 711.744
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.926.919 0 11.926.919 11.150.396 0 11.150.396
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.907.288 13.448.878 29.356.166 14.569.037 9.691.882 24.260.919
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-124.239 25.594
Alınan Faizler
79.686 67.544
Ödenen Faizler
-35.908 -34.306
Alınan Temettüler
259 200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.448 14.470
Elde Edilen Diğer Kazançlar
17.590 23.241
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.357 1.211
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.824 -25.190
Ödenen Vergiler
-5.282 -2.458
Diğer
-176.565 -19.118
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
292.378 -189.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.411 -14.083
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
15.615 -32.958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-76.018 -33.880
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-53.520 20.672
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
265.143 -1.071
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
186.694 -56.771
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-39.125 -71.747
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
168.139 -164.244
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.269 -5.200
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.126 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
157 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-159.418 -72.131
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
142.685 66.889
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-2.567 42
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.692 7.742
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.000 51.970
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.500 -36.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.192 -7.739
Diğer
0 11
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
150.521 34.629
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
285.699 -127.073
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
680.686 663.765
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
966.385 536.692
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.805 1.560
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-660 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-660 11
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-846 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
186 -4
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.145 1.571
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
334.872 1.114.088 1.448.960 352.092 742.515 1.094.607
Nakit ve Nakit Benzerleri
271.604 1.091.375 1.362.979 309.388 721.868 1.031.256
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 55.935 422.188 478.123 41.615 346.508 388.123
Bankalar
(3) 13.584 668.232 681.816 84.944 375.360 460.304
Para Piyasalarından Alacaklar
202.148 955 203.103 183.072 0 183.072
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -63 0 -63 -243 0 -243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 23.669 15.923 39.592 15.570 14.087 29.657
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 15.923 15.923 0 14.087 14.087
Diğer Finansal Varlıklar
23.669 0 23.669 15.570 0 15.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 37.661 0 37.661 26.654 2.743 29.397
Devlet Borçlanma Senetleri
36.144 0 36.144 25.137 0 25.137
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.743 2.743
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.938 6.790 8.728 480 3.817 4.297
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(10) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
624.169 591.179 1.215.348 643.607 594.099 1.237.706
Krediler
(5) 698.620 591.179 1.289.799 708.531 594.099 1.302.630
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.451 0 -74.451 -64.924 0 -64.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 26.322 0 26.322 27.557 0 27.557
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 6.363 0 6.363 6.390 0 6.390
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.363 0 6.363 6.390 0 6.390
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 3.915 0 3.915 2.584 0 2.584
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 69.270 5.864 75.134 30.049 4.419 34.468
VARLIKLAR TOPLAMI
1.069.911 1.711.131 2.781.042 1.067.279 1.341.033 2.408.312
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 697.830 1.251.356 1.949.186 533.817 1.192.034 1.725.851
ALINAN KREDİLER
(3) 9.386 354.868 364.254 43.137 134.423 177.560
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 145.443 0 145.443 187.909 0 187.909
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 24.066 0 24.066
Bonolar
0 0 0 24.066 0 24.066
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.961 4.740 6.701 387 2.790 3.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 3.867 0 3.867 5.065 0 5.065
KARŞILIKLAR
(9) 10.585 0 10.585 10.166 0 10.166
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.372 0 5.372 4.726 0 4.726
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.213 0 5.213 5.440 0 5.440
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.625 0 4.625 5.394 0 5.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 61.457 8.518 69.975 26.543 17.320 43.863
ÖZKAYNAKLAR
(13) 226.406 0 226.406 225.261 0 225.261
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.682 0 -1.682 -1.682 0 -1.682
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
490 0 490 1.150 0 1.150
Kar Yedekleri
20.908 0 20.908 19.967 0 19.967
Yasal Yedekler
(14) 7.513 0 7.513 6.719 0 6.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 13.395 0 13.395 13.248 0 13.248
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.690 0 31.690 30.826 0 30.826
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
29.885 0 29.885 26.042 0 26.042
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.805 0 1.805 4.784 0 4.784
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.161.560 1.619.482 2.781.042 1.061.745 1.346.567 2.408.312
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 86.248 68.818 45.012 35.843
Kredilerden Alınan Faizler
71.726 60.591 38.677 31.790
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
734 598 97 200
Bankalardan Alınan Faizler
1.301 1.212 578 641
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.702 2.653 3.181 1.033
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.616 3.135 2.477 1.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 902 0 532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.616 2.233 2.477 1.198
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.169 629 2 449
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -47.614 -35.758 -25.503 -17.679
Mevduata Verilen Faizler
-43.823 -29.447 -23.748 -15.286
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-769 -1.368 -201 -596
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.255 -565 -867 -321
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.337 -2.043 -486 -1.147
Kiralama Faiz Giderleri
-419 -831 -200 -329
Diğer Faiz Giderleri
-11 -1.504 -1 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
38.634 33.060 19.509 18.164
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.602 10.189 4.707 4.542
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.354 14.145 8.195 6.760
Gayri Nakdi Kredilerden
3.422 3.464 1.796 1.854
Diğer
(12) 12.932 10.681 6.399 4.906
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.752 -3.956 -3.488 -2.218
Gayri Nakdi Kredilere
-273 -199 -167 -93
Diğer
(12) -6.479 -3.757 -3.321 -2.125
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 259 200 259 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 17.106 4.531 8.725 3.698
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9.351 7.011 3.807 4.438
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.572 8.430 1.976 -1.010
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.183 -10.910 2.942 270
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 8.439 8.231 5.320 2.197
FAALİYET BRÜT KÂRI
74.040 56.211 38.520 28.801
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -13.277 -11.705 -10.228 -6.289
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-173 0 -173 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-22.737 -17.268 -11.794 -9.201
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -36.655 -26.105 -19.609 -12.165
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.198 1.133 -3.284 1.146
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.198 1.133 -3.284 1.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 607 427 1.779 235
Cari Vergi Karşılığı
-464 -1.316 -58 -668
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 766 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.071 1.743 1.071 903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.805 1.560 -1.505 1.381
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.805 1.560 -1.505 1.381
Grubun Karı (Zararı)
1.805 1.560 -1.505 1.381
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055558
BIST