***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/03/2019Açıklamalar01.01.2019 – 31.12.2019 döneminine ait Turkish Bank A.Ş.'ye ait faaliyet raporu ilişikte pdf dosya olarak sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824775BIST