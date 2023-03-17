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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

17.03.2023 22:30
***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Açıklamalar

Turkish Bank A.Ş. 2022 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126062


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 64,90 6.347.837.127 % 10,00  
ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
EPLAS 48,86 49.324.112 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9919 18,9974 % 0,04  
Euro 20,2613 20,2825 % 0,71  
Sterlin 23,0772 23,1929 % 0,58  
Frank 20,4493 20,5725 % 0,41  
Riyal 5,0455 5,0708 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.988 1.988 68,54  
Altın Gr. 1.212 1.212 39,62  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.131 8.232 246,00  
Yarım 3.986 4.028 120,00  
Çeyrek 1.993 2.014 60,00  
Gümüş.Ons 22,57 22,62 0,90  
Gümüş Gr. 13,76 13,79 0,52  
B. Petrol 72,48 72,48 -2,22  
Seans Raporu 18:05
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