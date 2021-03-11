***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2020Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı11.03.2021SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTurkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 4. çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporu ve bağımsız denetçi raporu ile faaliyet raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917750BIST