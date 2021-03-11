***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
11.03.2021 23:56
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
11.03.2021
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 4. çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporu ve bağımsız denetçi raporu ile faaliyet raporuna ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917750
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,4812
En Düşük
7,4682
18:058,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9916
En Düşük
8,9634
18:05413,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 413,86
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
413,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4670
|7,4733
|% -0,03
|
|Euro
|8,9626
|8,9909
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4124
|10,4647
|% 0,03
|
|Frank
|8,0479
|8,0964
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|1,22
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB