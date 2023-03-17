***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/03/2023Karar Sayısı2023_3/1SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTurkish Bank A.Ş. 2022 Yılı Konsolide Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126063BIST