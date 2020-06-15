***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih28/05/2020Saati10:00AdresiEsentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok N 1A / 52 34394 Şişli / İstanbulGündemEkte yer verilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi15/06/2020AçıklamalarTurkish Bank Anonim Şirketi 28 Mayıs 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündem ve tutanağı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851256BIST