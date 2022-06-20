***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2022 15:50
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 218.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038252
BIST
17:112.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:1117,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:1118,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:111.023,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.023,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:09
|EGEEN
|2.205,50
|191.758.355
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.810.435
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.528.143
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|127.711.857
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|EREGL
|27,52
|3.641.004.328
|% -4,58
|
|THYAO
|50,20
|6.161.316.079
|% 4,19
|
|EREGL
|27,52
|3.641.004.328
|% -4,58
|
|SISE
|21,98
|1.324.179.785
|% 0,37
|
|SASA
|46,06
|1.319.557.983
|% 0,04
|
|TUPRS
|258,70
|1.056.123.946
|% -3,61
|
|ODAS
|3,10
|838.099.927
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|826.262.916
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,04
|621.988.535
|% 2,02
|
|EREGL
|27,52
|3.641.004.328
|% -4,58
|
|THYAO
|50,20
|6.161.316.079
|% 4,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3078
|17,3143
|% -0,06
|
|Euro
|18,2335
|18,2532
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,1283
|21,2343
|% 0,07
|
|Frank
|17,8451
|17,9526
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6039
|4,6270
|% 0,01
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.787
|6.887
|-79,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,50
|
Seans Raporu
17:09
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, THYAO, GUBRF
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 51 kaybederek (% -0.11 ) 2, 265
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, DOKTA, ORMA, ULUSE, ETILR, ULUUN, ETYAT, LIDFA
-
17:24
TIRE, ULUUN, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
SERVE, EREGL, RAYSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında