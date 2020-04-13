***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2020 16:37
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızın 08.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle Yönetim Kurulumuzun yurtiçinde 170.000.000 TL (yüzyetmişmilyon TL) tutara kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda 23.03.2020 tarihli kararı açıklanmıştı. İhraç tavanı izni ve ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 13.04.2020 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 doc02952920200408163505.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837533
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0987
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 12,39
|Açılış
|: 375,67
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
375,82
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4852
|8,5277
|% 2,04
|
|Frank
|7,0014
|7,0435
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|33,27
|
|Altın Gr.
|375
|376
|12,08
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.460
|80,30
|
|Tam
|2.467
|2.532
|86,40
|
|Yarım
|1.200
|1.232
|40,20
|
|Çeyrek
|602
|616
|20,30
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|
|B. Petrol
|31,91
|31,91
|0,43
|