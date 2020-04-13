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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.04.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamızın 08.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle Yönetim Kurulumuzun yurtiçinde 170.000.000 TL (yüzyetmişmilyon TL) tutara kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda 23.03.2020 tarihli kararı açıklanmıştı. İhraç tavanı izni ve ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 13.04.2020 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 doc02952920200408163505.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837533


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TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4852 8,5277 % 2,04  
Frank 7,0014 7,0435 % 1,38  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Altın Ons 1.719 1.720 33,27  
Altın Gr. 375 376 12,08  
Cumhuriyet 2.400 2.460 80,30  
Tam 2.467 2.532 86,40  
Yarım 1.200 1.232 40,20  
Çeyrek 602 616 20,30  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
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