***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamızın 08.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle Yönetim Kurulumuzun yurtiçinde 170.000.000 TL (yüzyetmişmilyon TL) tutara kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda 23.03.2020 tarihli kararı açıklanmıştı. İhraç tavanı izni ve ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 13.04.2020 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 doc02952920200408163505.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837533BIST